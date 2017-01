Stand: 09.01.2017 06:49 Uhr

Sozialbetrug: Nicht jede Behörde führt Statistik von Holger Bock

Flüchtlinge, die sich mit wechselnden Identitäten Sozialleistungen erschleichen, haben zu Jahresbeginn für Gesprächsstoff gesorgt. Insgesamt 304 Fälle in Niedersachsen hat das Landeskriminalamt für 2016 bestätigt. Auf bis zu fünf Millionen Euro schätzen die Ermittler den Schaden. Der klassische Sozialbetrug, begangen sowohl von Deutschen als auch von Ausländern, ist allerdings wesentlich umfangreicher. Allein die Jobcenter in Braunschweig und Hannover haben im vergangenen Jahr 171 beziehungsweise 155 Verdachtsfälle an die Staatsanwaltschaft und den Zoll weitergeleitet. Dabei geht es in erster Linie um Schwarzarbeit und verheimlichte Vermögen von Hartz-IV-Empfängern.

Erfassung von Strafanzeigen nicht verpflichtend

Nur wenige Jobcenter ermitteln überhaupt, wie viele Strafanzeigen sie wegen des Verdachts von Sozialbetrug stellen. Die Arbeitsagenturen seien nicht verpflichtet, Leistungsbetrug und gestellte Strafanzeigen zu erfassen, sagte die Sprecherin der Regionaldirektion Niedersachsen, Anja Schmiedecke. Nach Recherchen von NDR 1 Niedersachsen ist zudem unklar, ob und wie viele der 45 Jobcenter überhaupt mit Strafanzeigen reagieren.

Unrühmlicher zweiter Platz hinter NRW

Dabei zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundes, dass Sozialbetrug in Niedersachsen offenbar beträchtliche Dimensionen hat: Mehr als 2.500 Fälle betrügerischer Inanspruchnahme von Sozialleistungen weist die Statistik des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2015 aus, 2014 waren es sogar mehr als 3.500 Fälle. Im Ländervergleich belegt Niedersachsen damit den zweiten Platz hinter Nordrhein-Westfalen. Der Schaden für den Steuerzahler dürfte in die Millionen gehen.

