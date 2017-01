Stand: 14.01.2017 12:50 Uhr

Skifahrer freuen sich über Neuschnee im Harz

Schön weiß - oder ganz schön matschig und glatt: Das Winterwetter zeigt sich landesweit von unterschiedlichen Seiten. Während es an der Küste windig bis stürmisch und nass ist, ist es auf dem flachen Land noch hier und da glatt auf den Straßen und auch so manche Flocke schwebt noch vom Himmel. Für Schnee sorgt das neue Tief "Casius" vor allem im Emsland, aber ganz besonders im äußersten Süden Niedersachsens und im Harz. Dort warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Mittag noch vor Sturmböen, starkem Schneefall und Verwehungen. Das scheint Freunden des Wintersports, Betreibern der Skipisten und diejenigen, die einfach zwischen schneebedeckten Bäumen spazieren gehen wollen, wenig zu stören.

Pisten sind geöffnet

In Torfhaus im Landkreis Goslar, auf gut 800 Metern Niedersachsens höchstgelegene Siedlung, liegen mittlerweile rund 65 Zentimeter Schnee. Seit dem Morgen tummeln sich dort bereits zahlreiche Skifahrer und Rodler. Am Wurmberg bei Braunlage, noch einmal 100 Meter höher als Torfhaus, türmt sich der Schnee teilweise auf 80 Zentimeter Höhe. Dort sind 14 Pisten der 15 Pisten geöffnet für Skifahrer. Wegen des Sturms und Schneeverwehungen ist der Nordlift nicht in Betrieb. Die Anreise in den Harz ist wegen der Witterung und der Schneemassen noch immer nicht ganz einfach. Die aktuellen Verkehrsinformationen finden Sie hier.

