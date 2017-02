Stand: 16.02.2017 07:47 Uhr

Sieben Identitäten: Asylbewerber vor Gericht

Mit sieben Identitäten soll ein Asylbewerber mehr als 59.000 Euro an Sozialleistungen kassiert haben. Ab heute muss sich der Mann deswegen vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Der Angeklagte sitzt bereits seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Für seinen Betrug soll sich der Mann in mehreren norddeutschen Städten als Flüchtling registrieren haben lassen.

Gesamtschaden: Mehrere Millionen Euro

Videos 01:28 min Sozialbetrug durch Flüchtlinge zieht Kreise 04.01.2017 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Nach dem Hallo Niedersachsen-Bericht über hundertfachen Betrug durch Asylbewerber in Braunschweig, melden jetzt auch andere Kreise des Landes Verdachtsfälle. Video (01:28 min)

Erst vor kurzem hatte das Gericht in einem ähnlichen Fall einen Asylbewerber zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Wie das Innenministerium bestätigt, soll es in Niedersachsen flächendeckend solche Fälle geben. Der Gesamtschaden wird mittlerweile auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Soko ZErm ermittelt in über 300 Fällen

Die "Sonderkommission Zentrale Ermittlungen" (Soko ZErm) ermittelt derzeit in mehr als 300 ähnlichen Fällen. Laut Kommision hatten sich im Sommer 2015 eingereiste Asylbewerber in der Braunschweiger Landesaufnahmestelle mehrfach registrieren lassen, um dann parallel in mehreren Gemeinden Leistungen zu beziehen. Die mutmaßlichen Betrüger sollen dabei die unübersichtliche Situation in den Behörden zu Beginn der Flüchtlingskrise ausgenutzt haben. Laut Landesaufnahmebehörde waren im Jahr 2015 rund 40.000 Flüchtlinge in den verschiedenen Einrichtungen angekommen. Damals seien die Mitarbeiter noch nicht in der Lage gewesen, jeden einzelnen Asylbewerber mit seinen Fingerabdrücken zu registrieren. Mittlerweile sei das aber der Fall.

Weitere Informationen mit Video 2.644 Fälle von Sozialbetrug in Niedersachsen 2016 hat es in Niedersachsen 2.644 Fälle von Sozialleistungsbetrug gegeben - der zweithöchste Wert der vergangenen zehn Jahre. In 487 Fällen begingen Flüchtlinge den Betrug. (13.02.2017) mehr mit Video Sudanese zu Bewährungsstrafe verurteilt Ein Sudanese ist vom Amtsgericht Hannover zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten verurteilt worden. Den Richtern zufolge hat er Sozialleistungen in Höhe von 22.000 Euro erschlichen. (06.02.2017) mehr mit Video Scheinidentitäten: Rund 100 Fälle in Osnabrück Mit Scheinidentitäten erschlichene Sozialleistungen beschäftigen nicht nur die Ermittler im Raum Braunschweig. Auch im Bereich Osnabrück wurden 2016 rund 100 Fälle angezeigt. (04.01.2017) mehr

