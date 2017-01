Stand: 11.01.2017 08:24 Uhr

Seemine soll auf Sandbank gesprengt werden

Eine gestern etwa 30 Kilometer nördlich von Norderney gesichtete Seemine soll heute Vormittag gesprengt werden. Einen genauen Zeitpunkt konnte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven heute Morgen noch nicht nennen. Auch sei noch unklar, um welchen Bautyp es sich handele und mit wie viel Sprengstoff die Mine gefüllt sei. Nach ersten Erkenntnissen sei es aber vermutlich eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg. Um die Mine sicher sprengen zu können, wurde sie auf eine vorgelagerte Sandbank in der inneren Jademündung geschleppt.

Sprengung auf See wegen Wellengang unmöglich

Wegen des Wellengangs habe die Mine gestern nicht auf See gesprengt werden können, so der Sprecher. Da es heute noch stürmischer werden soll, habe das Havariekommando entschieden, die Mine dorthin zu bringen, wo die See nicht so kabbelig sei. Zudem müsse die Sprengladung an der Seite der Mine angebracht werden, die unter Wasser liege. Deshalb sei die Mine auf die Sandbank gebracht worden.

