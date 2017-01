Stand: 10.01.2017 21:34 Uhr

Seemine nahe Norderney in der Nordsee entdeckt

In der Nähe des Windparks "Godewind 2", etwa 30 Kilometer nördlich von Norderney, ist am Dienstag eine Seemine in der Nordsee gesichtet worden. Um welchen Bautyp es sich handelt und mit wie viel Sprengstoff die Mine gefüllt ist, sei noch unklar, sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven am Dienstagabend. Nach ersten Erkenntnissen sei es aber vermutlich eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg.

Kontrollierte Sprengung am Mittwoch

Am Mittwochvormittag soll die Seemine nach Angaben des Sprechers auf einer Sandbank bei der inneren Jademündung kontrolliert gesprengt werden. Das Mehrzweckschiff "Mellum" habe die Mine im Schlepptau. Eine Sprengung noch am Dienstag schloss der Sprecher wegen des Wellengangs aus.

