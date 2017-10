Stand: 31.10.2017 16:55 Uhr

SPD und CDU in Hannover: Sondierung, die Zweite

Mehr als zwei Wochen sind seit der Landtagswahl vergangen - die Regierungsbildung allerdings ist bisher kaum vorangekommen. Am Mittwochvormittag kommen SPD und CDU kommen in Hannover nun zu ihrem zweiten Sondierungstreffen zusammen. Noch betonen beide Seiten: Es handelt sich nur um Sondierungsgespräche. Und tatsächlich ist offen, ob SPD und CDU bereits nach dem Treffen am Mittwoch den Startschuss geben für offizielle Koalitionsverhandlungen.

Einzig mögliche Variante für eine Mehrheitsregierung

Allerdings deutet einiges darauf hin, dass schon in den kommenden Tagen nicht mehr über Atmosphäre und Vertrauen gesprochen wird, sondern über Inhalte und Ministerien. Also: Die Grundlage gelegt wird für eine Große Koalition. Denn derzeit spricht vieles dafür, dass eine solche Niedersachsen künftig regieren wird. Schließlich hat die FDP eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen ausgeschlossen, die Grünen wollen wiederum kein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP eingehen. Und so bleibt im Moment die Große Koalition die einzige Variante für eine Mehrheitsregierung.

Streitthema Inklusion

In einigen Bereichen dürfte eine Einigung relativ schnell gehen. Wirtschaft, Inneres, Infrastruktur: Hier gibt es inhaltlich nur wenige Differenzen. So wollen beide Parteien unter anderem mehr Polizisten. Auf anderen Feldern müssen dagegen Kompromisse gefunden werden. Vor allem die Schulpolitik könnte zur Herausforderung werden - zum Beispiel in Sachen Inklusion: Während Fraktionschef Bernd Althusmann im Wahlkampf immer wieder angekündigt hatte, die Inklusion für ein Jahr aussetzen zu wollen, ist die SPD dagegen und hat erst kurz vor der Wahl 650 weitere Stellen für Sonderpädagogen geschaffen. Außerdem will die CDU die Empfehlung für weiterführende Schulen wieder einführen - auch das lehnt die SPD ab.

Wer bekommt welches Ressort?

Spannend ist auch die Frage, wer welches Ministerium bekommen würde. Schließlich wollen beide Parteien ein mögliches Bündnis nach der nächsten Landtagswahl gerne wieder lösen. Daher ist es für beide Seiten besonders wichtig, ihre Politiker in prestigeträchtigen Ressorts unterzubringen, damit sie sich für die nächste Wahl in Stellung bringen können. Unter anderem möchte die SPD gerne mit Innenminister Boris Pistorius weitermachen, eigentlich ist Innen aber ein klassisches CDU-Ressort. Diskutiert wird auch darüber, welche Partei das Wirtschafts- sowie das Finanzministerium besetzt und wer sich des schwierigen Kultusressorts annimmt. Offen ist außerdem, ob CDU-Landeschef Althusmann auf die Regierungsbank wechselt oder die Fraktion führen will.

Viel Zeit bleibt nicht mehr

Die Niedersächsische Verfassung besagt, dass die Parteien nach der Wahl einen Monat Zeit haben, eine neue Regierung zu bilden. Spätestens 30 Tage nach der Wahl muss der Niedersächsische Landtag zu seiner ersten konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Das neue Landesparlament müsste also spätestens am 14. November erstmals tagen.

Danach nur Neuwahl oder Minderheitsregierung möglich

Nach Angaben des Landtags wurde der neue Ministerpräsident in Niedersachsen bislang immer in der ersten Sitzung gewählt. Diesmal allerdings könnte es knapp werden. Sollte es nicht klappen, muss der Landtag bis zum 21. Tag nach der Sitzung erneut zusammenkommen. Gibt es auch danach kein Ergebnis, verlängert sich die Frist um weitere 14 Tage. In dieser Zeit könnte der Landtag dann entweder seine Auflösung und Neuwahlen beschließen - oder doch noch einen Regierungschef wählen. Bei einem solchen letzten Wahlgang gewinnt, wer die meisten Stimmen bekommt. Es spielt dann keine Rolle, ob das auch die Mehrheit des Landtags ist. So könnte dann eine sogenannte Minderheitsregierung zustande kommen.

