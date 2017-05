Stand: 06.05.2017 13:23 Uhr

SPD setzt auf Oppermann, CDU auf von der Leyen

Noch sind es vier Monate bis zur Bundestagswahl, doch heute entscheiden CDU und SPD in Niedersachsen, welche Kandidaten auf welchen Listenplatz kommen. Weder bei den Christdemokraten, die sich in Hannover treffen, noch bei den Sozialdemokraten - sie kommen in Hameln zusammen - hatten sich im Vorfeld Überraschungen abgezeichnet.

Gabriel bleibt Direktkandidat

Die SPD setzt wie erwartet auf Thomas Oppermann aus Göttingen als Spitzenkandidat. Der Fraktionschef der Bundestags-SPD wurde mit den Stimmen von 171 der 181 Delegierten gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. "Wir werden uns anstrengen bei der Bundestagswahl, um eine gute Vorlage für die Landtagswahl zu liefern", sagte Oppermann. Er folgt Außenminister Sigmar Gabriel auf dem ersten Listenplatz. Gabriel kandidiert jedoch erneut als Direktkandidat im Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz. Auf Platz zwei geht Susanne Mittag aus Delmenhorst in den Wahlkampf. Auf Platz drei ist Matthias Miersch aus Laatzen. Er sitzt seit 2005 im Bundestag.

Grosse-Brömer auf Platz zwei

Die CDU hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur Spitzenkandidatin bestimmt. Auf Platz zwei der Liste steht Michael Grosse-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundes-CDU. Die Entscheidung über die Liste hatte das Parteipräsidium bereits am Freitagabend getroffen. Die Liste wurde am Sonnabend mit 106 von 114 Stimmen gebilligt, so CDU-Generalsekretär Ulf Thiele. Gleichzeitig beschlossen die Christdemokraten ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl. Sie wird angeführt von Bernd Althusmann, der Stephan Weil (SPD) im Kampf um den Posten des Ministerpräsidenten herausfordert.

FDP setzt auf Dürr, Linke auf Zimmermann

Bereits länger standen die Kandidaten für die Bundestagswahl bereits bei der FDP und der Linken fest. Die Freien Demokraten setzen auf Christian Dürr als Spitzenkandidaten. Er ist derzeit Fraktionsvorsitzender im Landtag. Auf Platz zwei der Liste steht Jens Beeck aus Lingen, Rang drei belegt Grigorios Aggelidis (Neustadt am Rübenberge). Für die Linken geht die Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann aus Wolfsburg als Spitzenkandidatin ins Rennen. Auf der Liste folgen ihr Diether Dehm aus Eiterfeld und Jutta Krellmann (Hameln), die beide bereits Bundestagsmandate inne haben. Die Grünen und die AfD hatten ihre Listen bereits im Februar bestimmt.

