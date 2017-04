Stand: 23.04.2017 18:30 Uhr

Radikalenerlass: Riesenaufwand - wenig Ertrag von Angelika Henkel und Stefan Schölermann

Der sogenannte Radikalenerlass hat viele Jahre lang für erbitterte Diskussionen gesorgt. Jetzt kommt heraus: Trotz eines immens hohen Verwaltungsaufwandes war die Praxis der Berufsverbote faktisch offenbar weitgehend ineffektiv. Allein in Niedersachsen waren in den 1970er- und 1980er-Jahren etwa 170.000 Menschen überprüft worden, die sich beruflich in den Dienst des Landes stellen wollten. Das geht aus Recherchen der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der Berufsverbotspraxis in Niedersachsen, Jutta Rübke (SPD), hervor: "Die ersten Ergebnisse sind ziemlich erschütternd." Tatsächlich betroffen von entsprechenden Sanktionen im gesamten Zeitraum in Niedersachsen waren insgesamt aber lediglich 130 Personen.

Videos 03:03 min Rückblick: Berufsverbot für Linke 28.01.2002 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Die Hallo Niedersachsen Sendung aus dem Jahr 2002 blickt auf 30 Jahre Radikalenerlass zurück. Seit 1972 wurden Bewerber für den Öffentlichen Dienst systematisch durchleuchtet. Video (03:03 min)

Arbeit an einem "unrühmlichen Kapitel"

Der Niedersächsische Landtag hatte Rübke mit den Stimmen der Regierungskoalition im Dezember vergangenen Jahres als Beauftragte zur Aufarbeitung der Berufsverbotspraxis in Niedersachsen eingesetzt. In der Landtagsentschließung heißt es wörtlich: "Radikalenerlass - ein unrühmliches Kapitel der Geschichte Niedersachsens". Rübke soll durch Recherchen in Archiven und gemeinsam mit einem Arbeitskreis aufarbeiten, in wie weit einzelne Biografien durch den Erlass betroffen waren.

"Jagd auf vermeintliche Radikale"

Der Radikalenerlass war im Januar 1972 von der Ministerpräsidentenkonferenz unter Vorsitz des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) bundesweit in Kraft gesetzt worden. Formal richtete sich der Erlass gegen "Links-und Rechtsextremisten", die man von Arbeitsplätzen im Öffentlichen Dienst fernhalten wollte. Tatsächlich habe "die Jagd auf vermeintliche Radikale das politische Klima in der Bundesrepublik vergiftet. Statt Zivilcourage und politisches Engagement zu fördern, wurden Duckmäusertum und Einschüchterung praktiziert", heißt es unter anderem in der Begründung zu der Landtagsentschließung.

Ergebnis der Untersuchung politisch festgelegt?

Jutta Rübke ist überzeugt: "Der Staat hat durch dieses Berufsverbot mehr Schaden genommen, als es uns genutzt hat." Die Opposition im Landtag sieht die Aufarbeitung des Radikalenerlasses kritisch. Bei der Abstimmung hatten CDU und FDP kritisiert, dass das Ergebnis der Untersuchung bereits politisch festgelegt sei.

Weitere Informationen Berufsverbote: Land will Aufarbeitung starten In Niedersachsen soll das Thema der Berufsverbote in den 70er- und 80er-Jahren aufgearbeitet werden. Während Betroffene die Entscheidung begrüßen, kommt von der CDU Kritik. (15.12.2016) mehr mit Video Berufsverbots-Opfer: "Lebenslange Bestrafung" Rolf Günther war in den 70er-Jahren vom "Radikalenerlass" betroffen und bekam 16 Jahre Berufsverbot. Nun hofft er auf den Beschluss des Landtags, die Berufsverbote aufzurollen. (24.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 24.04.2017 | 06:40 Uhr