Stand: 10.03.2017 09:45 Uhr

Polizisten waren überdurchschnittlich oft krank

In Niedersachsen haben sich im vergangenen Jahr wieder deutlich weniger Arbeitnehmer krank gemeldet als im Jahr zuvor. Der Krankenstand ist laut einer Gesundheitsstudie der DAK-Krankenkasse von 4,1 auf 3,9 Prozent gesunken. Doch dieser positive Trend ist an der niedersächsischen Polizei ganz offensichtlich vorbeigegangen. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen ist der Krankenstand bei der Polizei deutlich höher. Niedersachsens Polizisten haben 2016 durchschnittlich knapp 21 Tage im Dienst gefehlt, weil sie krank gewesen sind. Das entspricht einem Krankenstand von 8,3 Prozent. Er ist damit doppelt so hoch wie der Durchschnitt der gesetzlich versicherten Arbeitnehmer.

Krankenstand bei der niedersächsischen Polizei/Stichtag 31.12.2016 Krankheitsrate 2016 2015 2014 2013 in Prozent 8,3 % 7,9 % 7,4 % 7,7 % in Tagen/pro Person 20,8 Tage 19,8 Tage 18,6 Tage 19,2 Tage

Bundespolizisten noch häufiger krank

Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen fehlten die Polizisten zudem zwei Tage länger als noch vor zwei Jahren. Gründe für diesen Anstieg konnte das Innenministerium in Hannover nicht nennen. Bei den Polizeidirektionen gab es mit 9,8 Prozent den höchsten Krankenstand in Braunschweig, gefolgt von Lüneburg und Göttingen mit 9 Prozent, den niedrigsten in Osnabrück mit 7 Prozent. Laut Innenministerium liegen keine vergleichbaren Daten aus anderen Bundesländern vor. Nach Gewerkschaftsangaben waren allerdings die Bundespolizisten im vergangenen Jahr durchschnittlich 28 Tage und damit sogar 7 Tage länger als ihre niedersächsischen Kollegen krank.

