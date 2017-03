Stand: 28.03.2017 08:09 Uhr

Pistorius warnt Gülen-Anhänger vor Türkei-Reise

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) warnt Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung vor Reisen in die Türkei. Anlass ist, dass der türkische Geheimdienst MIT offenbar Anhänger des in den USA lebenden türkischen Predigers Fethullah Gülen in Deutschland ausspioniert. Die Türkei macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) hat der MIT dem Bundesnachrichtendienst eine Liste mit etwa 300 mutmaßlichen Anhängern des umstrittenen Predigers sowie von 200 angeblich der Gülen-Bewegung zuzurechnenden Vereinen, Schulen und anderen Einrichtungen übergeben. Auf der Liste fänden sich auch Meldeadressen, Handy- und Festnetz-Nummern sowie in vielen Fällen Fotos der Betroffenen. In Niedersachsen sollen bis etwa 15 Personen betroffen sein.

Pistorius warnt vermeintliche Anhänger Gülens Niedersachsen 18.00 Uhr - 27.03.2017 18:00 Uhr Autor/in: Tina Alfes Der türkische Geheimdienst hat eine Liste mit vermeintlichen Anhängern Gülens an Deutschland übergeben. Boris Pistorius (SPD) ruft die Länder zur Transparenz auf.







Deutsche Spionageabwehr wertet Liste aus

Pistorius sagte am Montag, die Betroffenen würden nun gewarnt, dass sie Gefahr liefen, verhaftet zu werden, wenn sie in die Türkei reisen. "Das schulden wir den Menschen, die hier bei uns leben und auf diese Art und Weise ausgeforscht werden." Seiner Ansicht nach gebe es keine Belege dafür, dass von der Gülen-Bewegung eine Gefahr ausgehe. Laut NDR, WDR und SZ habe die deutsche Spionageabwehr nun begonnen, die Liste auszuwerten. Die Frage sei, wie der MIT an die Informationen gekommen ist. Der BND gehe davon aus, dass zahlreiche Fotos heimlich aufgenommen wurden. In der Vergangenheit hatten niedersächsische Sicherheitsbehörden bereits den Verdacht, dass Imame des Moscheeverbandes Ditib als Spitzel im Auftrag der türkischen Regierung Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung ausspioniert haben.

