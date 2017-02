Stand: 07.02.2017 09:58 Uhr

Pistorius: Abschiebungen im Einzelfall prüfen

Unter den Bundesländern wächst der Widerstand gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Auslöser dafür sind Berichte der Vereinten Nationen über eine sich verschlechternde Sicherheitslage in dem Krisenstaat.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat die Haltung seiner Landesregierung bei diesem Streitthema bekräftigt. Auf NDR Info sagte der SPD-Politiker, es sei grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass Niedersachsen abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan zurückschickt. Weil die Sicherheitslage im Land aber unklar sei, werde jeder Einzelfall geprüft und die Abschiebung im Zweifelsfall ausgesetzt, so Pistorius.

Keine Abschiebungen in gefährliche Regionen

Pistorius: Wir prüfen jeden Einzelfall Aktuell Autor/in: Stefan Schlag Darf man Flüchtlinge nach Afghanistan zurückschicken oder ist die Lage vor Ort zu unsicher? Ein NDR Info Interview mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD).







"Es mag Regionen geben, in die man abschieben kann, und andere, in die es dann wieder gar nicht geht", erläuterte Pistorius. "Deswegen sagen wir in Niedersachsen: Wir prüfen das im Einzelfall. Da wo es Anzeichen gibt, dass es gefahrlos möglich ist, machen wir das - und ansonsten lassen wir das." Niedersachsen werde keine Menschen in eine Region in Afghanistan zurückschicken, in der ihnen "Tod und ähnliches" drohe.

Pistorius: Länder tragen die Verantwortung

Neben Niedersachsen haben auch Schleswig-Holstein, Bremen, Berlin und Rheinland-Pfalz Bedenken bei den Afghanistan-Abschiebungen. Bis auf Weiteres werden fast nur noch ausreisepflichtige Straftäter zurückgeführt. Pistorius sagte auf NDR Info, mit dieser Haltung lehnten sich die Bundesländer keineswegs gegen den Bund auf: "Wir haben die letzte Verantwortung dafür, wenn Menschen abgeschoben werden, also müssen wir auch abwägen, ob wir es für richtig halten oder nicht."

"Völlig eindeutig, dass abgeschoben werden muss"

Niedersachsens Innenminister betonte, die SPD habe eine klare Linie in der Flüchtlingspolitik: "Ein humaner Umgang mit Flüchtlingen, trotzdem konsequent, aber ohne gespielte Härte." Es sei völlig eindeutig, dass abgeschoben werden müsse.

Pistorius äußerte sich auch zu den umstrittenen Auffanglagern in nordafrikanischen Ländern, in denen Flüchtlinge, die an der Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa gehindert wurden, untergebracht werden könnten. Die Überlegungen seien nur ein theoretischer Ansatz, weil die Staaten in Nordafrika nicht stabil und mit den Regierungen keine verlässlichen Absprachen möglich seien. Auch die Idee, die Maghreb-Länder stärker einzubeziehen, sei eine Scheindiskussion, so der SPD-Politiker.

