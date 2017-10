Nord/LB braucht offenbar eine Milliarde Euro

Deutsche Banken haben vor dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 besonders viele Schiffe finanziert. Doch die Schiffsbranche baute in den vergangenen Jahren Überkapazitäten auf. Die Weltwirtschaft schwächelte - und so sind immer weniger Reeder in der Lage, ihre Zins-und Tilgungszusagen zu erfüllen. Viele Banken wollen diese "faulen" Kredite daher möglichst loswerden. Diese Schwemme auf dem Kapitalmarkt drückt allerdings den Preis: Veräußerungen an Finanzinvestoren sind somit nur mit einem hohen Abschlag auf die Nominalwerte der Schiffe möglich.