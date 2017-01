Stand: 23.01.2017 17:11 Uhr

"Gute Geschäfte" mit Steuersündern

Im Jahr 2008 hat Niedersachsen damit begonnen, CDs mit Daten von Steuersündern zu kaufen. Und damit und wegen der darauf folgenden Welle von Selbstanzeigen hat das Land ein enorm gutes Geschäft gemacht. "Wir haben mit 900.000 Euro 345 Millionen Euro Einkünfte erzielt", sagte Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) am Montag in Hannover. Die Summe setzt sich zusammen aus Strafen, Hinterziehungszinsen und Geldauflagen. Der Haken: Das Land kann das Geld nicht behalten, sondern es fließt in den allgemeinen Steuertopf des Bundes und der Länder. Das Trostpflaster: Aus dem Topf wird es dann wieder nach einem bestimmten Schlüssel zurück an Bund und Länder verteilt.

Steuerschätzung im November fällt positiv aus Niedersachsen 18.00 Uhr - 08.11.2016 18:00 Uhr Autor/in: Christoph Hamann Laut aktueller Steuerschätzung kann Niedersachsen Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) im kommenden Jahr mit mehr Geld rechnen. Die Schuldenbremse soll 2017 bereits greifen.







In Zukunft keine Steuer-CDs mehr

Seit 2013 haben sich mehr als 10.000 Menschen bei den Finanzbehörden in Niedersachsen angezeigt. Damals wurden gesetzliche Verschärfungen für Steuersünder angekündigt. Seit die neuen Gesetze Anfang 2015 in Kraft traten, sank die Zahl der Selbstanzeigen aber wieder stetig. "Die Zahl wird weiter rückläufig sein", sagte Schneider. Denn mittlerweile schließen immer mehr Staaten Abkommen untereinander. Darin verpflichten sie sich, Steuerdaten auszutauschen. So soll schon das Anlegen von Schwarzgeldkonten im Ausland verhindert oder zumindest erschwert werden. Finanzminister Schneider geht deshalb davon aus, dass es in Zukunft nicht mehr nötig ist, Steuer-CDs anzukaufen. Von den bislang erworbenen Steuer-CDs sind immer noch 20 Prozent nicht ausgewertet.

Nur drei Strafverfahren wegen "Panama Papers"

Kaum Relevanz hatte dagegen die Auswertung der "Panama Papers". Die Medien-Enthüllungen rund um Briefkastenfirmen in Panama hatten das internationale Geflecht möglicher Steuerhinterziehung offengelegt. Die im Internet zugänglichen Informationen hätten 18 Verdachtsfälle in Niedersachsen ergeben, sagte Schneider. Bei drei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

