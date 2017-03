Stand: 06.03.2017 07:36 Uhr

Niedersachsen will Polizisten länger behalten

Polizisten könnten in Niedersachsen demnächst auch nach Erreichen des regulären Ruhestandalters weiter arbeiten - mit einem deutlichen Gehaltszuschlag. Das Land Niedersachsen will ausgewählte Polizisten dazu bewegen, auch über das 63. Lebensjahr hinaus Jahren im Dienst zu bleiben. Angesichts der hohen Arbeitsbelastung der Polizei könnte die Weiterbeschäftigung erfahrener Beamter für eine Entlastung sorgen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover.

Acht Prozent mehr Gehalt

Zunächst seien 50 solcher Stellen geplant. Polizisten, die über das Pensionsalter hinaus arbeiten, sollen acht Prozent mehr verdienen als zuvor. Laut der aktuellen Gehaltstabelle erhält ein Hauptkommissar in der höchsten Dienstaltersstufe ohne Zulagen 3.953 Euro im Monat.

