Stand: 30.01.2017 14:16 Uhr

Niedersachsen will Fußfessel für Gefährder

Zur Prävention von terroristischen Anschlägen in Niedersachsen will die Landesregierung islamistische Gefährder per Fußfessel besser überwachen. Das teilten Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) am Montag bei der Präsentation eines gemeinsamen Eckpunktepapiers mit. Demnach soll die elektronische Fußfessel für sechs Monate gelten, die Anordnung könne jedoch verlängert oder wiederholt werden, heißt es weiter. Zwar könne ein Anschlag mithilfe der Fußfessel nicht verhindert werden, so Pistorius. "Aber neben der Entziehung von Pässen und der Erteilung von Meldeauflagen ist sie ein weiterer sinnvoller Baustein, insbesondere dann, wenn kein einschlägiger Haftgrund vorliegt."

Klare Definition für "Gefährder" und "terroristische Straftat"

Außerdem will Niedersachsen den Begriff der "terroristischen Straftat" gesetzlich festschreiben, um die neuen polizeilichen Kompetenzen zu beschreiben und zu begrenzen. "Liegen belastbare Erkenntnisse vor, dass bestimmte Personen eine terroristische Straftat planen, werden neue Instrumente ihre Handlungsmöglichkeiten nachhaltig beschneiden", sagte Justizministerin Niewisch-Lennartz. Der Begriff des "Gefährders" soll dadurch ebenfalls klar definiert werden.

Erweiterung der Videoüberwachung

Als dritte Maßnahme sollen die Möglichkeiten der Videoüberwachung erweitert werden. Insbesondere dann, wenn mit der Beobachtung während "eines zeitlich begrenzten Ereignisses" Straftaten verhindert werden könnten, so der Plan der Landesregierung.

