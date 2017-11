Stand: 15.11.2017 22:21 Uhr

Niedersachsen weitet Zuzugsverbot für Flüchtlinge aus

Niedersachsen hat am Mittwoch die Wohnsitzauflage für anerkannte und aufgenommene Flüchtlinge auf die Städte Delmenhorst und Wilhelmshaven erweitert. Damit wird das bereits für Salzgitter bestehende Zuzugsverbot ausgeweitet: Der Erlass für Salzgitter gilt bereits seit Oktober und war seinerzeit der bundesweit erste Fall. Konkret bedeutet das Verbot: Die Ausländerbehörde darf nicht mehr zulassen, dass Flüchtlinge und ihre Familien sich in den betreffenden Städten niederlassen.

Städte bei Flüchtlingen sehr beliebt

Der Erlass auf Zeit gilt nun also für insgesamt drei Städte, die schon sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben und sich an den Grenzen ihrer Kapazitäten sehen. Wilhelmshaven hatte ausdrücklich um diese Möglichkeit gebeten. Wie das niedersächsische Innenministerium am Mittwoch mitteilte, fußt das Zuzugsverbot auf Regelungen des Aufenthaltsgesetzes. Alle drei Städte sind bei Flüchtlingen sehr beliebt. Die Verwaltungen warnen aber, dass eine Integration der Ausländer kaum möglich ist, wenn sie sich geballt dort niederlassen. Die Migranten könnten sozial und gesellschaftlich ausgegrenzt werden und würden Deutsch wahrscheinlich nicht als Verkehrssprache nutzen, hieß es.

Familien können weiterhin zusammenziehen

Es handele sich um eine außergewöhnliche Maßnahme mit dem Ziel, Flüchtlinge sozial und gesellschaftlich nicht auszugrenzen, so das Innenministerium. Familienangehörige sollen allerdings weiterhin zusammenziehen dürfen. Das werde im Einzelfall entschieden. Wie vorher bereits in Salzgitter halten es die Politiker für notwendig, dass nicht noch mehr Flüchtlinge in die sozial schwachen und finanziell unter Druck stehenden Kommunen Wilhelmshaven und Delmenhorst ziehen. Im April hatte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU), der auch Präsident des Niedersächsischen Städtetages (NST) ist, einen Brief an die Landesregierung geschrieben und Zuzugsbeschränkungen angeregt.

"Integration soll gefördert werden"

Unabhängig von der Wohnsitzauflage seien die betroffenen Städte mit Unterstützung des Landes bestrebt, die Integration der schon dort wohnenden Flüchtlinge zu fördern, hieß es. Das Land Niedersachsen habe für die besonders stark betroffenen Kommunen für dieses und das kommende Jahr jeweils zehn Millionen Euro in einem Integrationsfonds bereitgestellt. Außerdem sollen die drei Städte bei bereits laufenden Programmen des Landes berücksichtigt werden.

