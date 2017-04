Stand: 17.04.2017 13:31 Uhr

Niedersachsen plant 1.800 neue Lkw-Parkplätze

Rund 10.400 Lkw-Parkplätze gibt es derzeit an den Autobahnen in Niedersachsen. Doch das sind längst noch nicht genug: Denn der Güterverkehr wächst stetig, immer mehr Lastwagen sind auf den Autobahnen unterwegs. Ihre Fahrer beklagen notorische Parkplatznot. Oft gefährden falsch geparkte Lkw in Zufahrten zu Raststätten oder Autobahn-Parkplätzen den Verkehr. Das Land Niedersachsen will deshalb in den kommenden Jahren Hunderte neue Lkw-Stellplätze an Autobahnen schaffen. Bis zum Jahr 2025 sollen rund 1.800 weitere Parkplätze gebaut werden, hieß es aus dem Verkehrsministerium in Hannover.

Videos 03:39 min A 7 bekommt neue Parkplätze für Lkw 21.02.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Es ist ein Dilemma: Lkw-Fahrer sind verpflichtet Pausen zu machen, dafür fehlt es aber an Parkplätzen. Laut Verkehrsministerium sind nun bis zu 2.000 neue Parkplätze geplant. Video (03:39 min)

"Wir brauen noch mehr Parkplätze"

Die meisten Parkplätze sollen an den Autobahnen 2 und 7 entstehen: An der A 7 sind rund 800, entlang der A 2 rund 600 neue Stellplätze geplant. Christian Richter, Landesgeschäftsführer der Fachvereinigung Güterkraftverkehr und Entsorgung, begrüßt die Pläne des Landes, hält sie aber für "nicht ausreichend". Bis 2030 sei ein Wachstum des Güterverkehrs um 40 Prozent prognostiziert, 17 bis 20 Prozent davon werde vermutlich über die Straße abgewickelt: "Es müssen noch mehr Parkplätze kommen." Richter appellierte zudem an die Vertreter der Gemeinden, in deren Gebiet Rastanlagen ausgebaut werden sollen, bei den Bürgern für diese Vorhaben zu werben. Oftmals blockierten Initiativen einen zügigen Bau, so der Chef der Kraftverkehrsvereinigung.

Millionen für Ausbau von Rastanlagen

Für den Ausbau von Rastanlagen nimmt der Bund in den kommenden Jahren Millionensummen in die Hand. Allein für den Neubau eines Parkplatzes an der A 7 bei Atzenhausen im Landkreis Göttingen sind rund 5,3 Millionen Euro veranschlagt. Bereits konkret in der Planung sind außerdem unter anderem ein Ausbau der Rastanlage an der A 1 bei Großenkneten und an der A 29 bei Oldenburg-Ohmstede.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2017 | 14:00 Uhr