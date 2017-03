Stand: 24.03.2017 08:55 Uhr

Endlich Frühling! Am Wochenende lacht die Sonne

Er ist wohl endlich da, der Lenz: Am Wochenende erwarten Meteorologen frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein über ganz Niedersachsen. Bereits heute strahlt die Sonne von der Nordsee bis zum Harz. Die Temperaturen liegen zwischen sieben Grad auf den Ostfriesischen Inseln und zwölf Grad in Lingen. Und so wird Sonnabend: viel blauer Himmel, milde Temperaturen. In Göttingen soll das Thermometer sogar bis zu 14 Grad anzeigen. Am Sonntag bleibt es mild, wenngleich sich mehr Wolken am Himmel zeigen. Hier finden Sie eine detaillierte Vorhersage.

Ein Meer aus Narzissen zum Frühling in Lemförde NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 24.03.2017 08:00 Uhr Der Frühling scheint dieses Jahr in Lemförde (Landkreis Diepholz) zu beginnen. Narzissen und Sonne satt steigern die Vorfreude auf die warmen Monate des Jahres.







Klappt die Überführung der "Norwegian Joy"?

Das Frühlingswetter dürfte auch beste Voraussetzungen für die Überführung der "Norwegian Joy" der Meyer Werft bedeuten. Die ist voraussichtlich für Sonntag geplant. "Wir streben diesen Termin an, aber abhängig von Wetter und Wasserstand kann sich das jederzeit noch ändern", sagte Werftsprecher Günther Kolbe am Mittwoch. NDR.de ist bei der Überführung live dabei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.03.2017 | 08:00 Uhr