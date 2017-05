Stand: 04.05.2017 16:32 Uhr

Niedersachsen: Weniger Insekten, weniger Vögel

Die Zahl der Gartenvögel ist deutlich gesunken. Der Naturschutzbund (NABU) in Niedersachsen hat bei seiner Winterzählung 17 Prozent weniger Vögel gezählt als noch im Vorjahr. Nach Informationen der staatlichen Vogelschutzwarte in Niedersachsen stehen 43 Prozent der Brutvögel mittlerweile auf der Roten Liste, 29 Arten gelten als besonders gefährdet, wie etwa Rebhühner, Kiebitz oder Feldlerchen.

Jungtiere finden zu wenig Nahrung

Gründe sind laut Artenschutzzentrum Leiferde europaweit fehlende Lebensräume und zu wenig Nahrung. Die Vögel fänden nicht genügend Insekten. Das bestätigt auch eine Langzeitstudie des Entomologischen Vereins Krefeld. Demnach ist die Biomasse der Fluginsekten in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 15 Jahren um 80 Prozent zurück gegangen. Gerade für Jungtiere seien Insekten jedoch eine wichtige Nahrungsgrundlage, so die Artenschützer.

"Hungermale" im Federkleid

Bärbel Rogoschek von der Artenschutzstation des NABU kennt die praktischen Auswirkungen. So hätten vor allem Jungvögel immer häufiger "Hungermale", kleine Lücken im Federkleid - ein klares Zeichen von Mangelernährung. Dies sei bei den rund 1.500 Vögeln, die die Artenschutzstation im Landkreis Gifhorn jährlich aufnimmt, aufgefallen.

Schuld am Insektensterben seien vor allem Unkraut- und Insektengifte, so Rogoschek. Nicht nur die Landwirtschaft setzte die Gifte ein, um die Äcker zu spritzen, auch viele Bürger spritzten die Mittel in ihren Gärten. Darüber hinaus zögen Lichtquellen im Außenbereich die Insekten an, die dann so lange um diese herum kreisten, bis sie entkräftet zu Boden fielen.

