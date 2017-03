Stand: 01.03.2017 17:35 Uhr

NDR Sommertour: Die vier Städte stehen fest

Vier Städte, vier Stadtwetten, vier Partys mit Live-Musik: Die lauen Sommernächte gehören auch in diesem Jahr wieder der NDR Sommertour, veranstaltet von Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und NDR.de. Am 29. Juli geht es in Wilhelmshaven los - drei weitere Sonnabende folgen. Gefeiert wird dann am 5. August in Stade und am 12. August in Alfeld (Landkreis Hildesheim). Das große Finale steigt dann in Walsrode im Heidekreis am 19. August. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Bands sind noch geheim

Videos 12:31 min Sommertour: Brasilianisches Flair in Lohne 20.08.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Gewinnt Lohne die Stadtwette bei der letzten Station der NDR Sommertour in Niedersachsen? Dafür müsste die kleine Stadt für einen Abend zur berühmten Copacabana werden. Video (12:31 min)

Die Bands, die bei den Live-Shows ihre Hits spielen, sind noch geheim. Doch eines ist jetzt schon sicher: Es wird für fast jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Im vergangenen Jahr spielten Marquess spanische Songs in Helmstedt, The Rubettes in Northeim, Pop-Legende Albert Hammond und Harpo waren Gäste in Celle, Middle of the Road traten in Garbsen auf und Hot Chocolate und die The Smashing Picadillys stiegen in Lohne auf die Bühne.

Erst die Wette, dann die Party

Doch bevor die Bands in diesem Jahr Dampf machen, gilt: Wilhelmshaven, Alfeld, Stade und Walsrode müssen erst einmal ihre Stadtwette gewinnen, in der die jeweilige Stadt gegen den NDR antritt. Am Montagmorgen vor der großen Sause unter freiem Himmel wird die Aufgabe gestellt. Dann haben die Bewohner bis zum Sonnabend Zeit, sich und ihre Stadt gemäß der Aufgabe zu verwandeln. Der Eintritt zu den Live-Shows ist wie immer kostenlos.

