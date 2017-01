Stand: 25.01.2017 09:52 Uhr

Live: Pistorius zu Vertuschungsvorwürfen

Haben leitende Mitarbeiter in der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Braunschweig versucht, Fälle von Sozialbetrug durch Flüchtlinge zu vertuschen? Diese Vorwürfe hat eine ehemalige Mitarbeiterin dem NDR Fernseh-Regionalmagazin Hallo Niedersachsen gegenüber erhoben. In einer außerplanmäßigen Landespressekonferenz nimmt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) heute dazu Stellung. Die Pressekonferenz können Sie ab 14 Uhr live auf NDR.de verfolgen.

Sollte Mitarbeiterin Fälle nicht melden?

Videos 06:41 min Wirbel um Sozialbetrug in Aufnahmebehörde 22.01.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Die ehemalige Mitarbeiterin der Aufnahmebehörde in Braunschweig, Nadja Ni., hat Hunderte Fälle von Sozialbetrug aufgedeckt - und sollte schweigen. Video (06:41 min)

Hintergrund der Vorwürfe ist, dass sich in etwa 300 Fällen Flüchtlinge durch Mehrfachidentitäten Geld erschlichen haben sollen. Dies war der ehemaligen Mitarbeiterin aufgefallen. Als sie die Vorfälle ihren Vorgesetzten meldete, sollen sie diese nach Angaben der Frau angewiesen haben, die entsprechenden Akten in den Keller zu bringen. Die Ex-Mitarbeiterin schaltete dennoch die Polizei ein. Inzwischen hat der Bund der Steuerzahler Strafanzeige gegen die Behördenverantwortlichen erstattet. Er wirft ihnen Strafvereitelung im Amt vor. Die Opposition im Niedersächsischen Landtag fordert Aufklärung. Die Landesaufnahmebehörde hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Man habe Zweifel gehabt, dass die Daten, die die Mitarbeiterin weitergeben wollte, der Polizei geholfen hätten.

