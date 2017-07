Stand: 18.07.2017 13:54 Uhr

Landwirte bauen immer mehr Eiweißfrüchte an

Landwirte in Deutschland bauen immer mehr Soja an. Die Hülsenfrucht gilt als Eiweißlieferant Nummer eins und ist deshalb ein begehrtes Futtermittel für Kühe, Schweine und Hühner. Die Fläche, auf der Soja in Deutschland angebaut wird, hat sich nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes von nur rund 1.000 Hektar im Jahr 2005 auf rund 15.770 Hektar im Jahr 2016 vergrößert. Auch alternative Eiweißfuttermittel wie Erbsen, Ackerbohnen und Süßlupinen werden in Deutschland demnach immer häufiger angebaut. Insgesamt habe sich die Fläche der vier Eiweißfrüchte von 92.400 Hektar im Jahr 2014 auf 187.700 Hektar im Jahr 2016 verdoppelt.

Mit Bohne und Erbse gegen Soja-Importe













Gentechnik und die Zerstörung des Regenwaldes

Nach wie vor aber importiert Deutschland jährlich mehrere Millionen Tonnen Soja. Der Umweltstiftung WWF Deutschland zufolge werden rund 80 Prozent des angebauten Sojas als Futtermittel verwendet. Brasilien gilt dabei als Hauptlieferant. Laut WWF ist Deutschland mit circa 4,5 Millionen Tonnen Soja einer der größten Abnehmer in der EU und belegt damit in Südamerika eine Anbaufläche von der Größe Hessens. Dabei hat der Soja-Anbau keinen guten Ruf. Hoher Landverbrauch, Monokultur, Gentechnik und die Zerstörung des Regenwaldes gehören zu den kritischen Punkten, die mit dem Anbau der Pflanze verbunden sind.

Videos 03:23 min Ein Biohof setzt auf Soja-Anbau Hallo Niedersachsen Soja-Kraftfutter steckt voll mit Eiweiß und ist für die Tiermast bestens geeignet. Ein niedersächsischer Landwirt baut Soja jetzt selbst an - und düngt damit den Boden. Video (03:23 min)

Erbsen und Bohnen statt Soja

Seit 2014 fördert das Bundeslandwirtschaftsministerium gezielt den Anbau von Eiweißfuttermitteln. Ziel ist unter anderem, von Soja-Importen aus dem Ausland unabhängiger zu werden. Diesen Wunsch haben auch einige Landwirte in Niedersachsen, Wolfang Johanning ist einer von ihnen. In seinem Stall in Rehden (Landkreis Diepholz) stehen rund 120 Milchkühe, für die er das Futter selbst anbaut. Seine Kühe bekommen zweimal täglich eine Mischung aus Weizen, Mais, Erbsen und Bohnen. "Ich wollte unabhängig werden von Zukaufs- und Importfuttermitteln", so Johanning. Obwohl es aufwendig ist, Ackerbohnen und Erbsen selbst anzubauen, ist der Landwirt überzeugt von seiner Entscheidung und sagt: "Bei Zukauffutter weiß man nie, wo es herkommt."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.07.2017 | 11:00 Uhr