Stand: 01.03.2017 08:49 Uhr

Landtag untersucht Weils Rolle im Abgas-Skandal

Niedersachsens Abgeordnete kommen heute zu einer neuen Sitzungswoche im Landtag in Hannover zusammen. Gleich zu Beginn geht es in der Aktuellen Stunde erneut um den Sozialbetrug in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig. In einem Antrag der FDP-Fraktion geht es zudem um die Rolle von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der VW-Abgas-Affäre. Die FDP sieht Widersprüche in den zahlreichen Aussagen des Ministerpräsidenten. So habe er unterschiedliche Zeiten genannt, an denen er erstmals vom Betrug erfahren haben will. Auch habe er unterschiedliche Quellen angegeben, aus denen er seine Informationen bezogen habe. Auch die CDU-Fraktion fordert, dass Weil die Widersprüche im Landtag aufklärt.

Jetzt live: Die Debatten im Landtag Im Landtag geht es heute erneut um den Sozialbetrug in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig und um den Umgang des Ministerpräsidenten mit dem VW-Abgas-Skandal. Jetzt live.

Darüber hinaus stehen heute unter anderem Gesetzesentwürfe zu Kommunalfinanzen auf der Tagesordnung. Zudem will Rot-Grün den Zweckverband "Großraum Braunschweig" stärken. Dafür soll der Organisation aus Landkreisen und kreisfreien Städten weitere Aufgaben und Kompetenzen zugesprochen werden. Weitere Themen sind Anträge von CDU und Liberalen zu Kriminalitäts- und Terrorabwehr sowie zum Düngerecht.

Kommunalfinanzen, Kindergartenbeiträge und Steuerfreibeträge

Themen am Mittwoch Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs und der Kommunalabgaben Stärkung des Zweckverbands "Großraum Braunschweig" Antrag der CDU zu Terror- und Kriminalitätsabwehr Antrag der FDP für "praxisgerechtes Düngerecht"

Themen am Donnerstag Antrag der FDP zur Abschaffung der Kindergarten-Beiträge Reichsbürger in Niedersachsen Wohnimmobilienkreditrichtlinie Schaffung eines Archivs für Künstlernachlässe Digitaler Atlas Soziokultur

Themen am Freitag Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen Domain .niedersachsen als Alternative zur Domain .de Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer Verhältnis der Landesregierung zu DITIB

zurück 1/4 vor

Downloads Tagesordnung der Landtagssitzung im März Hier finden Sie die Tagesordnung der aktuellen Sitzung des Niedersächsischen Landtags zum Download. Themen vom 1. bis 3. März sind Justizvollzug, Düngerecht und Terrorabwehr. Download (114 KB)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.03.2017 | 08:00 Uhr