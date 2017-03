Stand: 03.03.2017 08:50 Uhr

Landtag live: Wie steht Rot-Grün zu Ditib?

Die dritte Plenarwoche des Niedersächsischen Landtags in diesem Jahr geht heute in die Schlussphase. Themen wie die Rolle von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im VW-Abgasskandal, Reichsbürger in Niedersachsen, die Arbeit des Landtags-Untersuchungsausschusses zur Terrorabwehr wurden bereits von den Politikern diskutiert. Heute geht es um das Verhältnis der Landesregierung zum Moscheeverband Ditib. Die CDU verlangt, dass in den Organen und Gremien, für die die Landesregierung Vertreter benennt, kein Mitglied der muslimischen Verbände vertreten ist, das von der türkischen Regierung und der Religionsbehörde Diyanet gesteuert wird. Außerdem stehen heute auf der Tagesordnung: Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen, eine Domain .niedersachsen als Alternative zur Domain .de und ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer.

Jetzt live: Die Debatten im Landtag Im Landtag geht es heute um die Beziehung zwischen dem Moscheeverband Ditib und der rot-grünen Landesregierung. Außerdem Thema: Freifunk-Initiativen und Grunderwerbssteuer.

Downloads Tagesordnung der Landtagssitzung im März Hier finden Sie die Tagesordnung der aktuellen Sitzung des Niedersächsischen Landtags zum Download. Themen vom 1. bis 3. März sind Justizvollzug, Düngerecht und Terrorabwehr. Download (114 KB)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.03.2017 | 08:00 Uhr