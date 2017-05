Stand: 02.05.2017 06:00 Uhr

Land will Tablets bei Klassenarbeiten erlauben

Niedersachsens Schüler dürfen künftig in Klassenarbeiten Tablet-Computer benutzen. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) will den Einsatz der Geräte bis hin zum Abitur zulassen. Im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen kündigte die Ministerin einen entsprechenden Erlass an. "Wir planen, die Möglichkeit zu schaffen, dass digitale Endgeräte auch in Prüfungssituationen eingesetzt werden können, zum Beispiel auch in der Abiturprüfung", sagte Heiligenstadt. Die Ministerin sieht das Land damit in der Vorreiterrolle: "Niedersachsen wäre mit der Einführung das erste Bundesland, das diesen Weg geht."

Tablet statt Wörterbuch

In Niedersachsen arbeiten bereits rund 1.000 Schulen mit digitalen Geräten, für sie bietet der geplante Erlass neue Möglichkeiten. Laut Heiligenstadt können die Tablets in der Klausur den Taschenrechner, die Formelsammlung oder das Wörterbuch ersetzen: "Diese Instrumente liegen zukünftig nicht mehr auf dem Tisch, sondern das Tablet", so Heiligenstadt. "Wenn man in einer Matheprüfung bisher eine normale Formelsammlung nutzen konnte, dann kann man zukünftig auch mit der Formelsammlungs-App auf dem Tablet arbeiten." Die Klausur an sich werde weiter mit der Hand auf Papier geschrieben, betonte die Ministerin.

Internet wird blockiert

Für den Einsatz in den Klausuren müssten die Tablets über einen Prüfungsmodus verfügen, erklärte Heiligenstadt. Die Schüler dürften also nicht mehr ins Internet gelangen und auch nicht auf Dokumente auf dem Rechner zurückgreifen können. Das Prinzip: Freigeschaltet wird nur das, was die Schüler für die Prüfung brauchen - der Rest des Computers ist blockiert.

Heiligenstadt: Niveau bleibt gleich

Dass das Abitur durch den Einsatz der Tablets entwertet wird oder Klausuren grundsätzlich leichter werden, sieht Ministerin Heiligenstadt nicht: "An der Prüfungssituation ändert sich überhaupt nichts. Die Leistungsanforderungen werden sich überhaupt nicht verändern."

