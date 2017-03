Stand: 22.03.2017 11:30 Uhr

Land prüft weitere Gefährder-Abschiebungen

Das Land Niedersachsen prüft, ob es weitere Terrorgefährder abschieben kann. Es würden nun alle den Sicherheitsbehörden vorliegenden Fälle geprüft, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch. Insgesamt gibt es etwa 50 Gefährder in Niedersachsen. Wie viele von ihnen von einer Abschiebung betroffen sein könnten, ist nach Ministeriumsangaben noch unklar. Gefährder mit deutscher oder doppelter Staatsbürgerschaft können nicht abgeschoben werden.

Gericht bestätigt Abschiebung

Videos 03:24 min Gefährder aus Göttingen werden abgeschoben 21.03.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Die beiden als islamistische Gefährder eingestuften Männer aus Göttingen dürfen abgeschoben werden. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte eine Anordnung Niedersachsens. Video (03:24 min)

Am Dienstag hatte das Bundesverwaltungsgericht Leipzig bestätigt, dass zwei in Göttingen unter Terrorverdacht stehende islamistische Gefährder abgeschoben werden dürfen. Das ist möglich, obwohl sie noch keine schweren Straftaten begangen haben und in Deutschland geboren sind. Es war die bundesweit erste Abschiebungsanordnung, die nach dem Aufenthaltsgesetz verfügt wurde. "Wir haben das schärfste Schwert des Ausländerrechts angewendet, um eine konkrete Gefahr abzuwenden", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) dazu.

Gefährder hatten Straftaten geplant

Der Algerier und der Nigerianer waren Anfang Februar festgenommen worden. Pistorius sagte, sie hätten "Polizisten oder Soldaten in eine Falle locken und töten" wollen. Eine Straftat hätten sie zwar noch nicht begangen, aber geplant. Vor diesem Hintergrund wies der Innenminister die Forderung nach härteren Gesetzen zurück. Diese seien nicht nötig. Man müsse nur mutig genug sein, die bestehenden Gesetze anzuwenden.

Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes Der Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes regelt im ersten Absatz, dass Ausländer, die nachweisbar eine besondere Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland darstellen, sofort abgeschoben werden dürfen. Dazu bedarf es keiner vorherigen Abschiebeandrohung.

