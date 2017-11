Stand: 17.11.2017 14:59 Uhr

LKA: Zahl der Salafisten mehr als verdoppelt

Sechs Städte in Niedersachsen sind nach Ansicht des Landeskriminalamtes (LKA) Brennpunkte des radikalen Islamismus. Es handele sich um Braunschweig, Wolfsburg, Hildesheim, Göttingen, Hannover und Osnabrück, sagte LKA-Präsident Uwe Kolmey am Freitag in Hannover. Die Zahl der Salafisten in Niedersachsen habe sich seit 2013 von 330 auf 800 mehr als verdoppelt und es gebe einen ungebremsten Zulauf. Aus dem Kreis der Salafisten werden rund 70 Menschen als islamistische Gefährder eingestuft.

Islamisten locken Jugendliche mit Sozialarbeit

"Vieles spricht dafür, dass sich hierzulande eine salafistisch geprägte Jugend-Subkultur herausbildet", sagte Kolmey auf einer Tagung der vor eineinhalb Jahren gegründeten Kompetenzstelle Islamismusprävention Niedersachsen. Unter anderem über eine gut durchdachte Sozialarbeit erhielten die Islamisten Zugang zu jungen Menschen, sagte die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, Susanne Schröter. So würden Jugendliche etwa auf der Straße zu sozialen Aktivitäten wie Fußballspielen oder Grillen eingeladen. Auch islamistische Hilfsorganisationen versuchten über ihre Aktivitäten junge Leute einzubinden. Unter anderem die richtige Ansprache sei es, mit der Islamisten erfolgreich seien, sagte Schröter. "Ihr steht mit dem Rücken an der Wand, ihr seid hier diskriminiert", riefen etwa radikale Prediger wie Pierre Vogel den Jugendlichen zu. Allah aber stehe an ihrer Seite. "Ich kann verstehen, warum die Jugendlichen vollends begeistert sind", so Schröter. Damit müssten Präventionsangebote erst einmal mithalten können.

Die Sprache ist ein Schlüssel des Erfolgs

Dennoch will die Kompetenzstelle mit Mitgliedern der Polizei, des Verfassungsschutzes, von Aussteiger- und Beratungsstellen den "Angeboten" der Radikalen etwas entgegensetzen. Allein mit polizeilichen Maßnahmen lasse sich der radikale Islamismus nämlich nicht bekämpfen, nötig sei eine umfassende Prävention, sagte Kolmey. Erfolge stellten sich aber nicht über Nacht ein, meinte der LKA-Präsident angesichts des ungebrochenen Trends. "Man muss keine übertriebenen Erwartungen hegen." Herausforderungen für die Zukunft seien die Syrienrückkehrer, die steigende Zahl von Islamisten im Strafvollzug sowie das vermehrte Entstehen von salafistischen Familienstrukturen, sagte Kolmey.

