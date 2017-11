Stand: 14.11.2017 07:30 Uhr

Konstituierende Sitzung im Landtag live bei NDR.de

Rund vier Wochen nach der Neuwahl am 15. Oktober kommt heute der neue Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Schon vor dem Auftakt ist klar: Es wird voll. Mehr als 500 Politiker und Gäste werden zur ersten Sitzung im jüngst eingeweihten neuen Plenarsaal ab 11.30 Uhr erwartet, beim anschließenden Empfang in der Portikushalle gibt es für 620 geladene Gäste Canapés, Suppen und Getränke. NDR.de überträgt die Sitzung ab 11.30 Uhr an dieser Stelle live.

Alterspräsident Schönecke eröffnet

Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche, zu dem die Kirchen geladen haben. Die Politiker entscheiden selber, ob sie hingehen. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt aber, dass viele Abgeordnete teilnehmen. Für sie sind in den vorderen Reihen Plätze reserviert. Im Anschluss geht es für die meisten per Pedes zum nur wenige Hundert Meter entfernten Landtagsgebäude. Um 11.30 Uhr beginnt dort der offizielle Teil der konstituierenden Sitzung mit einer Eröffnung durch den Alterspräsidenten Heiner Schönecke (CDU). Nach dessen kurzer Begrüßung folgt ein Auftritt des Polizeiorchesters Niedersachsen: Deren Blechbläser-Ensemble spielt die Nationalhymne. Im Anschluss folgt laut Tagesordnung eine Ansprache von Schönecke. Üblicherweise werden darin die Geschäftsordnung verlesen und seitens des Alterspräsidenten zwei Beisitzer für den vorläufigen Sitzungsvorstand bestimmt. In der Regel werden dafür die beiden jüngsten Abgeordneten ausgewählt.

Erstmals eine Landtagspräsidentin?

Dann haben die Abgeordneten ihren ersten "Auftritt": Um die Beschlussfähigkeit des Landtags festzustellen, ruft Alterspräsident Schönecke jedes Mitglied namentlich auf. Diese müssen ihre Anwesenheit mit einem "Ja" erklären. Nach einem weiteren formellen Teil - der Feststellung des Zusammentritts des Landtags der 18. Wahlperiode - folgt die Wahl des Landtagspräsidenten. Womöglich kommt es dabei zu einer Premiere: Die SPD hat die Abgeordnete Gabriele Andretta aus Göttingen nominiert. Es könnte sein, dass mit ihr zum ersten Mal eine Frau zur Landtagspräsidentin gewählt wird. Für die 56-jährige Sozialwissenschaftlerin spricht, dass sie bereits seit 2013 Vizepräsidentin des Landtags ist und über hinreichend Erfahrung in der Sitzungsleitung verfügt.

Wahl erfolgt meist per Handzeichen

Die erste Wahl innerhalb des neuen Landtags erfolgt üblicherweise per Handzeichen und könnte entsprechend schnell abgehandelt sein. Sollte ein Abgeordneter allerdings Einwände gegen diese Form haben, müsste die Wahl geheim über Stimmzettel erfolgen. Vor der Rede des neuen Oberhauptes des Landtags muss dieser oder diese die Wahl offiziell annehmen. Formell wird es auch bei den beiden letzten offiziellen Punkten der Tagesordnung, bei dem über die Fortgeltung der Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtags abgestimmt und über die Bildung der Fraktionen informiert wird.

Polnischer Botschafter geladen

Zum Abschluss der ersten Landtagssitzung folgt ab etwa 12.30 Uhr ein Empfang in der Portikushalle: Sie wird so zum ersten Mal nach der offiziellen Einweihung des neuen Plenarsaalsbereich genutzt. Mehr als 120 Gäste sind zusätzlich zu den Landtagsmitgliedern geladen. Darunter unter anderem Vertreter der Partner des Niedersächsischen Landtags: der Generalkonsul der russischen Föderation, der Generalkonsul Chinas und der polnische Botschafter. Ob diese hochrangigen Gäste diesen Termin wahrnehmen, ist aber noch unklar.

