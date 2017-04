Stand: 20.04.2017 18:46 Uhr

Kokain-Pakete: Schmuggel-Trick gescheitert?

Elf Päckchen mit Kokain sind in den vergangenen Tagen an drei Ostfriesischen Inseln angeschwemmt worden. Die Spur führt nach Belgien. Der Zufallsfund ist laut Zoll jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Um ihre illegale Ware über den Seeweg zu transportieren, würden die Schmuggler immer kreativer, sagte Jörg Meier von Hauptzollamt in Hannover dem NDR.

Drogenschmuggel - immer raffinierter Hallo Niedersachsen - 20.04.2017 19:30 Uhr Dass ihr Schiff Drogen an Bord hat, ahnen häufig weder Reeder noch Besatzung. Aber kriminelle Taucher wissen, wie man unter Wasser Kisten am Rumpf befestigt, ohne dass es jemand merkt.







"Sie finden immer neue Wege"

Die Akteure des Drogengeschäfts seien gut vernetzt und lernten schnell aus ihren Fehlern. "Sie finden immer neue Wege", so Meier. Häufig werde die illegale Fracht, noch bevor das Schiff einen Hafen erreiche, über Bord geworfen und von einem Motorboot in Sicherheit gebracht, berichtete der Zollbeamte. Es sei also auch möglich, dass die jetzt angeschwemmten Drogenpäckchen dabei abhanden gekommen seien. Diese Boote steuerten dann kleine Häfen an, an denen der Zoll seltener Kontrollen durchführe. Auch die Verstecke würden kreativer. Erst kürzlich seien etwa in Emden im Motorraum eines Containerschiffes 90 Kilogramm Kokain gefunden worden, so Meier.

"Containerschiffe sind planbar"

Containerschiffe als Transportmittel scheinen bei Schmugglern besonders beliebt zu sein. "Sie sind planbar", erklärte Daniel Grensemann, Geschäftsführer der Krey Schifffahrts GmbH & Co. KG in Leer. Es sei leicht nachzuvollziehen, wann ein Schiff losfahre und wann es im Hafen ankomme. Aufgrund der Masse an Containerschiffen sei das Risiko, vom Zoll erwischt zu werden, gering.

Schmuggler setzen Tauchteams ein

Häufig versteckten Schmuggler ihre Ware etwa im Seekasten, so der Krey-Geschäftsführer. Dabei handele es sich um eine Einbuchtung in der Außenhaut des Schiffes, die unter der Wasserlinie liegt und dazu dient, dem Motor Kühlwasser zuzuführen. In diesem Hohlraum ließen sich besonders einfach Drogen platzieren, da er einfach geöffnet und geschlossen werden könne, so Grensemann. Dazu setzten die Schmuggler häufig Tauchteams ein.

Kästen mit Drogen an das Schiff geschweißt

Eine weitere Alternative sei es, Metallkästen unterhalb der Wasserlinie an das Containerschiff zu schweißen. An ihrem Zielort würden die Kästen mit illegalem Inhalt dann wieder von Tauchern entfernt und außerhalb des Hafens gebracht. Die Crew sei deshalb dazu angehalten, darauf zu achten, ob sie Taucherblasen sehe, so der Reederei-Geschäftsführer.

Unauffällige Taschen im Container

Laut Zoll befinden sich die Drogen auch oft in gewöhnlichen Taschen: Diese könnten am Zielhafen oder bei einer Kontrolle unauffällig und schnell beiseite geschafft werden. Besonders häufig würden Drogen jedoch zwischen herkömmlichen Waren versteckt, so Grensemann. Container mit einem Gewicht von rund 92 Millionen Tonnen schlägt allein der Hamburger Hafen jährlich nach eigenen Angaben um. Für den professionellen Drogenhandel eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Ware über See zu transportieren.

