Stand: 15.01.2017 16:04 Uhr

Jede Menge Schnee lockt Wintersportler in Harz

Während die Küste mit den Folgen von Sturmfluten ringt und der Deutsche Wetterdienst (DWD) für ganz Niedersachsen vor Glätte auf den Straßen warnt - allein um Osnabrück, im Emsland und in der Grafschaft Bentheim hat es in der Nacht 30 Unfälle gegeben -, freuen sich Wintersportler auf die Pisten im Harz. Nach einem schneereichen Tag gestern wirft Tief "Caius" noch immer reichlich Flocken über dem Gebirge ab. Und wer nicht skifahren kann und auf eine schnelle Schlittenfahrt keine Lust hat, der kann auch einfach nur wandern.

Wintersportler erobern den Harz Hallo Niedersachsen - 14.01.2017 19:30 Uhr Die Schneemassen haben den Harz in eine Traumlandschaft für Wintersportler verwandelt. Der Ansturm war enorm, am Wurmberg herrschten zeitweise Chaos und Überfüllung.







4 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vom Umland in den Harz

Weitere Informationen Die besten Rodelpisten im Harz Endlich Wintersportwetter im Harz: In den Höhenlagen bieten sich jetzt beste Bedingungen für einen Wochenendausflug mit dem Schlitten. Tipps für die schönsten Rodelpisten. (13.01.2017) mehr

"Hier ist die Hölle los", sagte Angelika Rebentisch von der Touristik-Information Altenau-Schulenberg im Landkreis Goslar gestern. Das Telefon stehe nicht mehr still. Die Leute erkundigten sich, ob die Loipen gespurt seien, ob die Lifte liefen und nach Rodelmöglichkeiten. "Die meisten kommen aus dem Umland, aus Braunschweig und Hannover, die einfach zum Rodeln oder zum Skifahren einen Tagesausflug machen", so Rebentisch weiter. Parkplätze seien knapp, der Andrang an den Liften sehr groß.

Pisten sind geöffnet

Derzeit sind 40 von 52 Pisten geöffnet, 22 von 35 Rodelbahnen präpariert und 307 Kilometer Loipen gespurt. Für Wanderer stehen derzeit 186 Kilometer Winterwanderwege zur Verfügung. Das teilte der Harzer Tourismusverband mit.

Verschneiter Harz: Freie Fahrt für (fast) alle

















Anreise nicht einfach - aber läuft

In Torfhaus im Landkreis Goslar, auf gut 800 Metern Niedersachsens höchstgelegene Siedlung, liegen mittlerweile rund 65 Zentimeter Schnee. Am Wurmberg bei Braunlage, noch einmal 100 Meter höher als Torfhaus, türmt sich der Schnee teilweise auf 80 Zentimeter Höhe. Die Anreise in den Harz ist wegen der Witterung und der Schneemassen noch immer nicht ganz einfach. Gestern noch gab es auf einigen Straßen Schneeverwehungen. Bäume stürzten um. Der Verkehr aber rollte den Umständen entsprechend gut. Die aktuellen Verkehrsinformationen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.01.2017 | 08:00 Uhr