Jasebeck: Käfer behindern Deichbau-Projekt

Er ist klein, unauffällig - und hat dennoch ungeahnte Macht. Die Rede ist vom Juchtenkäfer, auch Eremit genannt, einem vom Aussterben bedrohten und deshalb streng geschützten Tier. Zusammen mit dem Eichenheldbock behindert der Käfer derzeit ein Deichbauprojekt im Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Jasebeck: Seltene Käfer behindern Deichausbau Hallo Niedersachsen - 07.03.2017 19:30 Uhr Naturschutz versus Hochwasserschutz: In Jasebeck soll der Deich erhöht werden - doch weil dabei zwei Käferarten gefährdet wären, musste das Projekt vorerst gestoppt werden.







Dort soll der Elbdeich im kommenden Jahr um einen Meter erhöht werden. Doch im kleinen Ort Jasebeck stehen zwei alte Eichen im Weg, auf denen der Juchtenkäfer und Eichenheldbock leben. Die Eichen dürfen deshalb laut einer Verordnung der EU nicht gefällt werden. Dabei ist der Ausbau des Deichs dringend nötig, wie Peter Hildebrandt vom Dannenberger Deichverband versichert. Schon während des Elbhochwassers im Jahr 2013 habe das Wasser fast die Deichkrone erreicht.

Deichbau kann sich um Monate verzögern

Nun rechnet Hildebrandt damit, dass sich alles stark verzögert. "Das kann Monate dauern", sagt er, "wir müssen in dieser Angelegenheit mit der EU Rücksprache halten". Derzeit werde geprüft, ob die Bäume mit einer Ausnahmegenehmigung gefällt werden dürften. Wichtig sei, dass der Erhalt der Käferart durch das Fällen der Bäume nicht gefährdet werde. Hildebrandt hat dafür kein Verständnis. Die beiden morschen Bäume hätten seiner Meinung nach sowieso nur noch eine geringe Lebensdauer.

Alte Eichen könnten noch Jahrzehnte weiter leben

Naturschutzexperte Henning Kaiser vom Biosphärenreservat widerspricht dieser Einschätzung. Die Bäume könnten seiner Ansicht nach noch Jahrzehnte leben - und für den seltenen Käfer sei jedes weitere dieser Jahre wichtig. Einfach umsiedeln ließen sich die Tiere auch nicht. "Aus fachlicher Sicht gibt es eigentlich keine Alternative zum Erhalt der Bäume", sagt er.

Kompromiss würde rund eine halbe Million Euro kosten

Ein Kompromiss könnte sein, die alten Eichen stehen zu lassen und den Deich an dieser Stelle mit einer Spundwand abzustützen. Das würde nach Ansicht des Deichverbandes jedoch rund eine halbe Million Euro kosten. Geld, welches das Land und der Bund bereitstellen müssten. Naturschützer Kaiser findet: Der Schutz der beiden Käferarten ist es wert.

Auch der Feldhamster bremste Bauvorhaben

Die Jasebecker Käfer sind nicht die ersten Tiere, die Bauvorhaben ausgebremst haben. Ende der Neunziger Jahre etwa sorgte der Feldhamster dafür, dass die Arbeiten auf dem Uni-Gelände in Göttingen eingestellt werden mussten. Bis heute gibt es in Göttingen deshalb ein so genanntes Feldhamstermanagement, das dafür sorgen soll, dass der Nager nicht durch Bauvorhaben gefährdet wird.

