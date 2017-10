Stand: 17.10.2017 13:40 Uhr

In eigener Sache: Storch bringt immer mehr Babys

Die Zahl der Weißstorchpaare in Niedersachsen steigt stetig - in diesem Jahr um zehn Prozent im Vergleich zu 2016. Die Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz des NABU zählte 2017 im ganzen Land 907 Paare. Im Jahr zuvor waren es 83 weniger, also 824. Auch bei den Jungtieren entwickeln sich die Zahlen positiv. 1.470 Störche wurden flügge (2016: 1.329). Nicht berücksichtigt in der Statistik sind die etwa 170 Paare, die in Zoos und Vogelpflegestationen mit ihrem Nachwuchs leben. Niedersachsen ist nach Brandenburg das Bundesland mit den meisten Störchen.

Viele Tiere überwintern in Spanien

Der Zuwachs liegt nach NABU-Angaben vor allem im Zugverhalten. Viele Tiere fliegen nur bis nach Spanien ins Winterquartier. Dort fänden sie ausreichend Nahrung in Feuchtbiotopen, Reisfeldern und auf Mülldeponien. Von dort aus kehrten sie früher, in größerer Anzahl und in meist guter Verfassung nach Niedersachsen zurück, so die Naturschützer. Weiterer Grund für die positive Entwicklung: 2015 waren besonders viele Tiere flügge geworden - und die brüten nun selbst. Größere Verluste bei den Jungtieren habe es in diesem Jahr jedoch in Elbnähe gegeben - wegen Dauer- und Starkregens.

Gute Aussichten auf weiteren Anstieg

"Insgesamt war 2017 für die Weißstörche in Niedersachsen und Bremen ein gutes Jahr", sagt Hans-Jürgen Behrman von der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz. "Es bestehen gute Aussichten, dass sich der Anstieg der Storchenpaare bei uns in den nächsten Jahren fortsetzt, zumal dann immer mehr der zuletzt so starken Jahrgänge brutreif werden." Für sie gelte es nun, ausreichend Feuchtgrünland zu erhalten und neu zu schaffen.

