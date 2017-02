Stand: 02.02.2017 08:10 Uhr

Immer mehr junge Menschen werden obdachlos

Sie sind noch jung und haben ihre bürgerliche Existenz schon aufgegeben: Immer mehr junge Erwachsene leben in Niedersachsen auf der Straße. Das legen Zahlen der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen nahe, die sich im Auftrag des Sozialministeriums um Angebote für Wohnungslose kümmert. An einem Tag Ende Oktober vergangenen Jahres wurden im Westen Niedersachsens alle Menschen gezählt, die beispielsweise Kaffeestuben, Beratungsstellen oder Tagesaufenthalte nutzten. Fast jeder dritte Hilfesuchende war nach Angaben der Beratungsstelle unter 27 Jahren alt. Insgesamt wurden rund 330 junge Menschen gezählt - fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Zahlen aus den östlichen Landesteilen hat die Beratungsstelle derzeit nicht.

Kritik am Vorgehen des Jobcenters

"Wir beobachten immer mehr junge Leute unter den Obdachlosen", sagt Christian Jäger von der Beratungsstellen-Regionalvertretung Osnabrück. Es sei ein Skandal, dass immer mehr junge Menschen in die Obdachlosigkeit rutschen, so Jäger. Besonders groß sei das Problem in Osnabrück, Oldenburg, Wilhelmshaven und Emden. Es fehle an sozialem Wohnraum. Davon seien auch einige ländliche Regionen im Westen Niedersachsens betroffen. Jäger kritisiert außerdem die Jobcenter. Vor allem bei jungen Arbeitslosen würden sehr schnell alle Hilfen gestrichen - auch das Geld für die Wohnung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.02.2017 | 08:00 Uhr