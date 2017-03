Stand: 16.03.2017 17:22 Uhr

Immer mehr Unfallfluchten in Niedersachsen

Die Zahl der Unfallfluchten in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht: Die Polizei registrierte insgesamt 48.341 Fälle, das sind fast 800 mehr als im Vorjahr. Bei der Vorstellung der Unfallstatistik für 2016 sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover, Unfallflucht sei inzwischen zu einem Massendelikt worden. Es handele sich dabei aber um eine ernstzunehmende Straftat mit erheblichen Konsequenzen. Pistorius rief die Autofahrer dazu auf, sich der Verantwortung zu stellen.

Weniger Verkehrstote

Die Zahl der Verkehrstoten sank im vergangenen Jahr in Niedersachsen. 2016 starben 413 Menschen, das sind 44 weniger als im Vorjahr. Vor zehn Jahren lag die Zahl der Verkehrstoten noch bei 623. Nach Angaben des ADAC sind verbesserte Sicherheitssysteme in den Autos ein Grund für den Rückgang. Die Zahl der Verletzten sank im vergangenen Jahr in Niedersachsen um gut ein Prozent auf knapp 43.000. Insgesamt stieg die Zahl der Verkehrsunfälle aber um 2,4 Prozent auf 216.480.

Unfallursache: Tippen

Zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor der Hauptgrund für tödliche Unfälle. Eine weitere häufige Ursache ist Ablenkung, insbesondere durch das Smartphone. "Wer bei 50 Stundenkilometern nur drei Sekunden tippt, hat 45 Meter Blindflug", sagte Pistorius. Verkehrswacht und Polizei in Niedersachsen hatten deshalb im vergangenen Jahr die Kampagne "Tippen tötet" erneut aufgelegt. Wer beim Telefonieren im Auto erwischt wird, muss 60 Euro Bußgeld zahlen und bekommt einen Punkt in der Verkehrssünderdatei. Die sogenannten Baumunfälle machten 2015 noch immer rund die Hälfte aller Unfälle auf Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften aus - trotz einer Kampagne des Landes in sechs besonders betroffenen Landkreisen.

Junge Erwachsene und Rentner

Zu den am stärksten gefährdeten Verkehrsteilnehmern gehörten bisher junge Erwachsene und Rentner: Rund 14 Prozent aller Unfalltoten waren 2015 zwischen 18 und 24 Jahre alt. Bei knapp einem Drittel handelte es sich um Senioren ab 65 Jahre. "Mobilität sollte auch im Alter gewahrt bleiben", sagte Pistorius. Er empfahl die Teilnahme an regelmäßigen Trainings - "aber nicht erst ab 80 Jahren". Gleichzeitig appellierte er an die Eigenverantwortung jedes einzelnen. "Von 58 getöteten älteren Fahrern haben 47 den Unfall selbst verursacht", so der Minister.

