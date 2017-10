Stand: 25.10.2017 19:09 Uhr

Meyer zu Glyphosat: "Kniefall vor Chemielobby"

Die Entscheidung über eine erneute Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat lässt auf sich warten. Das zuständige Expertengremium der EU-Länder hat am Mittwoch noch nicht darüber abgestimmt, ob Glyphosat auch nach dem Jahresende in der EU zugelassen bleibt. Denn die Bundesregierung ist uneins, Deutschland müsste sich deshalb enthalten. Dadurch fehlen im Ausschuss klare Mehrheiten.

AMK-Vorsitzender Meyer: Vertagung ist "fahrlässig"

Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) zeigte sich verärgert. Meyer, der auch Vorsitzender der Agrarministerkonferenz (AMK) von Bund und Ländern ist, nannte die Vertagung der Entscheidung fahrlässig. Die Bundesregierung spiele dabei eine unrühmliche Rolle. "Das ist ein Kniefall vor der Chemielobby", kritisierte Meyer. "Glyphosat muss sich endlich vom Acker machen." Das Mittel habe verheerende Folgen für die Natur, besonders für Insekten, und stehe im Verdacht, krebserregend zu sein.

Widersprüchliche Gutachten

Videos 04:11 Wie gefährlich ist Glyphosat? Nordmagazin Der Einsatz von Glyphosat ist hoch umstritten. Ein Rostocker Forscher hat nun Beunruhigendes zur Verbreitung des Herbizids im Boden herausgefunden. Video (04:11 min)

Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen: Das Internationale Krebsforschungszentrum der Weltgesundheitsorganisation hat Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft, die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) und die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) kamen zum gegenteiligen Schluss. Die EU-Kommission hatte ursprünglich geplant, die Zulassung des Mittels um weitere zehn Jahre zu verlängern. Doch am Dienstag war sie von ihrem Vorschlag abgerückt und strebt nun einem Sprecher zufolge eine Verlängerung um fünf bis sieben Jahre an. Das Europaparlament hatte zuvor in einer Resolution gefordert, die Zulassung im Dezember 2022 auslaufen zu lassen. Die bisherige Zulassung von Glyphosat endet am 15. Dezember.

