Stand: 02.01.2017 11:08 Uhr

Achtung Rutschgefahr! Weiter Straßenglätte erwartet

Glatte Straßen und Schneefall haben in Teilen Niedersachsens am Montag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Damit ist nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes weiter zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag gibt es Schneeschauer, zwischendurch klart es auf. Die Temperaturen sinken im Bergland bis minus zwei Grad, sonst herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, sodass es streckenweise glatt werden kann. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind nach Angaben der Meteorologen möglich.

Mehrere Verkehrsunfälle durch Glätte 02.01.2017 09:30 Uhr In Teilen Niedersachsens hat es an Neujahr und in der Nacht zu Montag geschneit. Ein Pkw kam auf der A 29 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.







15 Zentimeter Neuschnee im Oberharz erwartet

Am Dienstag breitet sich von Nordwesten her Regen aus. Im Süden Niedersachsens ist anfangs teils Schneeregen oder Schnee dabei. Die Schneefallgrenze steigt später auf etwa 600 Meter. Im Oberharz gibt es einige Zentimeter Neuschnee. Die Temperaturen klettern im Bergland auf Werte um ein Grad, sonst auf etwa fünf und auf den Inseln sieben Grad. In der Nacht zum Mittwoch regnet es zunächst weiter, im Oberharz fällt Schnee. Dort sind um 15 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag lassen die Schauer nach und es klart auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus fünf und minus einem, auf den Inseln bei plus einem Grad. Im Harz kommt es teils zu mäßigem Frost unter minus fünf Grad. Verbreitet herrscht Glättegefahr.

Räumdienste im Einsatz

Wegen glatter Straßen gab es am Montag morgen zahlreiche Unfälle in Niedersachsen. Auf der Autobahn 2 bei Peine war ein Auto auf glatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Verkehr staute sich in Richtung Hannover auf zwei Kilometer. Räumdienste waren den ganzen Morgen über im Einsatz, um die Autobahn vom Schnee zu befreien.

Zahlreiche Glätteunfälle

Auch im Emsland mussten Autofahrer mit glatten Straßen rechnen. Auf der A 31 bei Emsbüren prallte ein Autofahrer gegen ein Streufahrzeug. Verletzt wurde niemand. Auf der A 1 verunglückte ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Osnabrück. Auf dem Weg zu einer Unfall-Aufnahme stieß das Fahrzeug gegen eine Betonschutzwand. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. Auf der A 29 am Ahlhorner Dreieck kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.

