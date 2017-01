Stand: 02.01.2017 07:20 Uhr

Glätte und Schnee führen zu zahlreichen Unfällen

Glatte Straßen und Schneefall sorgen in Teilen Niedersachsens für Verkehrsbehinderungen. Auf der Autobahn 2 bei Peine ist am frühen Morgen ein Auto auf glatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Verkehr staute sich in Richtung Hannover auf zwei Kilometer. Räumdienste sind den ganzen Morgen über im Einsatz im Einsatz, um die Autobahn vom Schnee zu befreien.

Zahlreiche Glätteunfälle

Auch im Emsland mussten Autofahrer mit glatten Straßen rechnen. Auf der A 31 bei Emsbüren prallte ein Autofahrer gegen ein Streufahrzeug. Verletzt wurde niemand. Auf der A 1 verunglückte ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Osnabrück. Auf dem Weg zu einer Unfall-Aufnahme stieß das Fahrzeug gegen eine Betonschutzwand. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. Auf der A 29 am Ahlhorner Dreieck kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.

