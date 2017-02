Stand: 05.02.2017 10:59 Uhr

Von nächtlichem Telefonterror bis zu Hammerwürfen

Die Schüsse eines Bauern auf einen Veterinär im Landkreis Cuxhaven haben eine Diskussion über zunehmende Aggressionen gegenüber Behördenmitarbeitern in Gang gesetzt. Auch der Geschäftsführer des Veterinäramtes Jade-Weser, Norbert Heising, hat schon häufiger Probleme mit aggressiven Landwirten mitbekommen. "Es kommt immer wieder zu Zwischenfällen", sagt Heising. Nächtlichen Telefonterror, gelöste Radmuttern und sogar Hammerwürfe habe er schon erlebt. "Geschossen wurde hier aber noch nicht." In den meisten Fällen seien die Täter Junggesellen, die sich stark abgeschottet hätten, sagte der Behördenchef. Mit dem Tierverbot werde ihnen dann auch noch die Lebensgrundlage entzogen. Er sieht daher auch den Bauernverband in der Verantwortung. "Wir bitten das Landvolk um Unterstützung, damit diese Menschen aufgefangen werden können", sagte Heising. Das Veterinäramt müsse allerdings nur in seltenen Fällen überhaupt einschreiten. Die meisten Landwirte würden die Auflösungsfrist im Falle eines Tierverbots einhalten.

Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, sieht ein zunehmend aggressives Verhalten Behörden gegenüber. Vor allem, wenn "unliebsame Entscheidungen" übermittelt werden.







Meyer verurteilt Gewalt gegen Behördenmitarbeiter

Auch das niedersächsische Landwirtschaftsministerium schlägt Alarm. Bei Kontrollen von Landwirten komme es immer häufiger zu aggressivem Verhalten. "Es ist völlig inakzeptabel, Vertreterinnen und Vertreter staatlicher Stellen, die ihrer Aufgabe nachkommen, einzuschüchtern, sie zu bedrohen oder Gewalt gegen sie auszuüben", sagte Agrarminister Christian Meyer (Grüne). Nach Angaben des Ministeriums verzeichnen mehrere Bundesländer verstärkt Drohungen und Aggressionen gegenüber Mitarbeitern staatlicher Behörden. Meyer unterstützt daher die Forderungen des Niedersächsischen Landkreistages (NLT). Dessen Präsident Klaus Wiswe hatte an die Bürger appelliert, stärker zwischen den behördlichen Entscheidungen und den konkreten Personen, die sie umzusetzen haben, zu trennen. "Wir brauchen mehr gesellschaftlichen Respekt und Akzeptanz für diejenigen, die entsprechend unserer rechtsstaatlichen Grundsätze Entscheidungen vor Ort vollziehen", so Wiswe.

Landwirt schießt Tierarzt nieder

Am Mittwoch hatte ein Landwirt in Osterbruch (Landkreis Cuxhaven) auf einen Amtstierarzt geschossen, der ihm in Polizeibegleitung seine Tiere wegen unsachgemäßer Haltung entziehen wollte. Der 65 Jahre alte Veterinär erlitt schwere Verletzungen. Sein Zustand ist laut Polizei stabil, aber noch kritisch. Der 55-jährige Bauer sitzt in Untersuchungshaft.

Auch Ärzte beklagen Zunahme von Gewalt

Mitte Januar hatten bereits niedersächsische Ärzteverbände beklagt, dass Patienten zunehmend aggressiver seien. Ärzte und ihre Mitarbeiter würden häufiger als früher bedroht und beschimpft. "Die Zwischenfälle nehmen zu, der Ton wird rauer", sagte die Präsidentin der Ärztekammer, Martina Wenker, gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Manchmal würden Patienten in der Praxis sogar handgreiflich. Die Ärztekammer will auf die Konflikte mit zusätzlichen Kursen für Mediziner und die Angestellten reagieren. Laut einer Umfrage des Ärzteblatts im Jahr 2015 hat bereits jeder zehnte Hausarzt schwere Aggressionen oder gar Gewalt am eigenen Leib erlebt.

