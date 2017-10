Stand: 05.10.2017 17:20 Uhr

Gesundheitsamt rät zur Grippeimpfung

Noch ist die Grippewelle nicht in Sicht. Üblicherweise schlagen die Influenza-Viren erst im Januar und Februar richtig zu. Das Landesgesundheitsamt in Niedersachsen empfiehlt aber, die Zeit bis dahin zu nutzen: Die Fachleute rufen bestimmte Gruppen dazu auf, sich jetzt gegen die Grippe impfen zu lassen.

Aufruf zur Grippeimpfung NDR//Aktuell - 05.10.2017 16:00 Uhr Die Zeit der Erkältungen und Grippeerkrankungen steht bevor. Das Gesundheitsministerium in Hannover hat daher dazu aufgerufen, sich gegen Grippe impfen zulassen.







Gesundheitsamt: Zu wenig Menschen lassen sich impfen

Wer gesundheitlich angeschlagen oder älter als 60 Jahre ist, wer im Pflegeheim oder im Krankenhaus arbeitet, oder wer viel mit anderen Menschen zu tun hat, sollte sich impfen lassen. Zwar lässt sich damit eine Grippe nicht immer verhindern, aber sie kann dann deutlich schwächer ausfallen, sagt Matthias Pulz, Präsident des Landesgesundheitsamtes. Aus seiner Sicht lassen sich in den Risikogruppen immer noch zu wenig Menschen impfen. Eine Grippeerkrankung kann bei über 60-Jährigen, chronisch Kranken und Schwangeren schwere Komplikationen verursachen. Hunderte bis Tausende Deutsche sterben laut Robert-Koch-Institut jedes Jahr daran.

Aktuell ist Erkältungszeit

Die Impfwilligkeit hat dem Robert-Koch-Institut zufolge in den vergangenen Jahren abgenommen. So sind nur 10 bis 15 Prozent aller Schwangeren, 35 Prozent aller älteren Leute und 40 bis 60 Prozent des Medizinpersonals geimpft. Die Gründe, sich gegen eine Impfung zu entscheiden, sind unterschiedlich: Manche vergessen, dass der Schutz nur eine Saison hält, andere haben Angst vor Nebenwirkungen, manche halten die Impfstoffe für unzuverlässig. Wie stark die nächste Grippesaison wird, lässt sich nicht vorhersagen. In den vergangenen drei Jahren waren die Grippewellen hartnäckig. Von der echten Grippe ist in Niedersachsen bislang wenig zu sehen. Allerdings fangen sich zurzeit immer mehr Menschen eine Erkältung ein: In jedem dritten Landkreis in Niedersachsen beobachten die Fachleute steigende Fallzahlen. Elf Landkreise hätten bereits eine erhöhte Zahl von Erkältungen gemeldet, basierend auf der Anzahl von Kindern, die nicht zur Kita erschienen sind. Das teilte Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD) mit.

