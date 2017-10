Stand: 20.10.2017 07:15 Uhr

Gas tritt aus - Anwohner müssen Häuser verlassen

Großeinsatz an der Elbe: In der Nacht ist bei Stade ein Tanker leckgeschlagen - aus dem Schiff trat hochexplosives und gesundheitsgefährdendes Gas aus. 200 Bewohner nahegelegener Ortschaften mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie durften allerdings noch in der Nacht zurückkehren, sagte ein Polizeisprecher. Über Radiodurchsagen wurde die Bevölkerung der Gegend dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Experten sollen Ursache klären

Der Grund für das austretende Gas war offenbar ein Leck an einer Pumpe, mithilfe der tiefgekühltes Flüssiggas abgeladen werden sollte. Ein Überdruckventil öffnete sich und das Gas entwich, hieß es von der Polizei. Die Wasserschutzpolizei sperrte die Elbe für den Schiffsverkehr und richtete einen Sicherheitsradius von 1.000 Metern um den Tanker ein. Im Laufe des Tages sollen Fachleute den Tanker begutachten.

