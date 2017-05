Stand: 08.05.2017 18:01 Uhr

Angst vor "Tiefkühlernte": Bauern in Froststarre

Der Mai - eigentlich der Wonnemonat. Doch von dem fehlt in Niedersachsen momentan so ziemlich jede Spur. Klar, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Kling - fünf Euro ins Phrasenschwein! Doch die Landwirte, die im Spargelland Niedersachsen das Stangengemüse anbauen, werden die Wetteraussichten eher beunruhigen. Tagsüber herrscht eher April- statt Mai-Wetter mit Temperaturen um die zehn Grad, nachts droht sogar noch einmal Frost.

Schleppende Erdbeerernte in Hannovers Region NDR 1 Niedersachsen - Regional - 08.05.2017 16:45 Uhr Autor/in: Claudia Wohlsperger Die frostigen Nächte verhindern eine üppige Erdbeerernte für die Bauern in Niedersachsen. Hartmut Meyer vom Hof Gleidingen erklärt woran eine gesunde Blüte zu erkennen ist.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Spargelbauer spricht von Katastrophe

Bei den Spargelbauern wächst statt des Spargels derzeit eher die Sorge vor Ernteausfällen. Dierk Warband aus Westerstede im Landkreis Ammerland spricht gar von einer Katastrophe, die seit rund anderthalb Wochen herrsche. Weil der Spargel bei den herrschenden Temperaturen nicht wächst, könne er die Nachfrage von Kunden und Gastronomen nicht befriedigen. Nur 10 bis 20 Prozent der Menge, die bei sommerlichen Temperaturen geerntet wird, könne derzeit gestochen werden, sagt Spargelbauer Warband gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Auch in der Region Hannover hoffen die Spargelbauern auf höhere Temperaturen, sonst werde der Spargel zum Muttertag am nächsten Sonntag knapp.

Dass sich die Spargelbauern allerdings Ende März über hohe Temperaturen und einen frühen Saisonbeginn freuen konnten, scheint für die Landwirte gerade nicht zu zählen. Denn Hochsaison hat der Spargel nun einmal von Mai bis zum 24. Juni. Danach heißt es: Kirschen rot, Spargel tot.

Auch die Erdbeerbauern klagen über Kälte

Womit wir beim Obst wären: Bis die ersten Kirschen geerntet werden, gehen noch ein paar Wochen ins Land. Momentan werden allerdings die ersten Freiland-Erdbeeren geerntet - eigentlich. Doch auch den Erdbeerbauern macht das kühle Mai-Wetter zu schaffen. Aus Furcht vor möglichen Nachfrösten decken die Erdbeer-Bauern ihre Felder mit Fleece-Decken ab oder sie stellen auf den Erdbeerfeldern Folientunnel auf.

Viele Blüten erfroren

Wie sehr die kalten Temperaturen den Erdbeer-Pflanzen zugesetzt haben, erkennt man an den Blüten. "Haben die Blüten in der Mitte einen schwarzen Punkt, sind sie erfroren", sagt Hartmut Meyer, der einen Erdbeer-Hof in Gleidingen in der Region Hannover betreibt. Er schätzt, dass rund 80 Prozent der Blüten erfroren sind. Von einem Totalausfall will er aber nicht sprechen. Es werde auf jeden Fall auch in diesem Jahr Erdbeeren geben, nur die Menge werde wahrscheinlich geringer ausfallen, so Meyer. Im Laufe der Woche sollen die Temperaturen laut Vorhersage in Niedersachsen steigen, obwohl vom 11. bis zum 14. Mai die "Eisheiligen" vor der Tür stehen. Die haben Niedersachsen in diesem Jahr offenbar einen früheren Besuch abgestattet.

Weitere Informationen mit Video Für Enthusiasten: Spargel selber anbauen Spargel kommt vom Bauern? Nein, sagt eine Firma aus Wolfsburg. Sie hat "Spargeligx" auf den Markt gebracht - Spargelpflanzen für den eigenen Garten. Gärtner brauchen aber viel Geduld. (08.05.2017) mehr Bodenheizung sei Dank: Spargelernte hat begonnen Trotz Nässe und Kälte hat im Landkreis Diepholz am Donnerstag die Spargelernte begonnen. Möglich macht dies eine Bodenheizung - die aber nicht nach jedermanns Geschmack ist. (09.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2017 | 17:00 Uhr