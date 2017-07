Stand: 18.07.2017 15:12 Uhr

Flucht vor dem Brexit: Die Briten kommen

Die Zahl der eingebürgerten Briten in Niedersachsen ist im Vergleich zum Vorjahr um 368 Prozent gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, haben im Jahr 2016 insgesamt 295 Menschen aus Großbritannien in Niedersachsen die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Als Grund für den starken Anstieg hält das Landesamt die britische Volksentscheidung zum "Brexit" für wahrscheinlich. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 8.519 Personen in Niedersachsen eingebürgert. Sie wurden von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßt. "In der Regel handelt es sich um Menschen, die schon seit vielen Jahren im Land leben und gut integriert sind", so Weil. "Die Einbürgerung ist ein Bekenntnis zu unserer Gesellschaftsordnung, zu Freiheit, Demokratie und Menschenwürde."

Videos 04:05 min Immer mehr Briten lassen sich einbürgern Rund um den Michel Seit dem Brexit sind in Hamburg fünf Mal so viel Anträge auf Einbürgerung eingegangen. Wendy Sprocks ist eine von 151 Antragsstellern. Video (04:05 min)

Eine "fatale Fehlentscheidung"

Eine "fatale Fehlentscheidung" nannte Weil den von den Briten mehrheitlich beschlossenen Austritt aus der Europäischen Union. Diese zwinge Europäer dazu, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. "Dabei sollten doch innerhalb der EU die Grenzen an Bedeutung verlieren." Die britische Regierung habe Grund, über diese Entwicklung besorgt zu sein, so Weil.

Türkei und Polen liegen vorn

Insgesamt stieg die Zahl der Einbürgerungen in Niedersachsen 2016 um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Platz eins der Herkunftsländer liegt die Türkei mit insgesamt 1.278 eingebürgerten Personen, gefolgt von Polen (650 Personen) und der Ukraine (449 Personen). Die Zahl der eingebürgerten türkischen Staatsbürger ist nach Angaben des Landesamtes für Statistik im Vergleich zum Vorjahr allerdings um rund 25 Prozent gesunken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.07.2017 | 13:00 Uhr