Festnahme nach 17 gesprengten Geldautomaten

Im niederländischen Utrecht hat die Polizei einen Mann festgenommen, der die Polizei offenbar monatelang in Atem gehalten hat. Der 28-Jährige steht im Verdacht, gemeinsam mit einem noch flüchtigen 32-Jährigen insgesamt 17 Geldautomaten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesprengt zu haben. Gegen beide ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Aachen und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen am Morgen mit.

Drei Automaten in Niedersachsen

Ein Großteil der Überfälle ereignete sich demnach in Nordrhein-Westfalen, insgesamt sollen die Männer hier zwischen Februar und Mai vergangenen Jahres 14 Geldautomaten gesprengt haben. Im niedersächsischen Emsland sollen sie drei weitere Automaten geplündert haben. Dabei handelt es sich um Geldautomaten in Aschendorf, Geeste und Lathen.

Polizei hat die Männer schon länger im Blick

Bereits Ende Mai 2016 war das Duo ins Visier der Polizei geraten. Sie lieferten sich fünf Tage nach einer Sprengung in Vreden im westlichen Münsterland eine Verfolgungsjagd mit der niederländischen Polizei. Die Ermittler stellten zu diesem Zeitpunkt eine umfangreiche Ausrüstung zur Sprengung von Geldautomaten sicher. Die Auswertung von Spuren habe eine Beteiligung an den 17 Taten ergeben.

