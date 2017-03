Stand: 29.03.2017 15:02 Uhr

Fall Niels H: Einigung auf Patientenschutz

Ein Krankenpfleger spritzt Patienten über Jahre hinweg tödliche Medikamente und niemand bemerkt etwas: Der Fall Niels H. hat Niedersachsen aufgerüttelt. Änderungen im Krankenhausgesetz sollen künftig mehr Kontrolle ermöglichen und Patienten besser schützen. Am Mittwoch hat die niedersächsische Landesregierung beschlossen, die entsprechende Novelle in den Landtag einzubringen. Das teilte die Staatskanzlei mit.

Videos 01:23 min Neues Krankenhausgesetz für mehr Sicherheit 08.06.2016 15:00 Uhr NDR//Aktuell Als Konsequenz aus den Morden des Pflegers Niels H. sollen Krankenhausmitarbeiter Vorkommnisse leichter melden können. Kliniken sollen zudem Stationsapotheker beschäftigen. Video (01:23 min)

Enger Austausch und Apotheker auf der Station

Das Gesetz sieht vor, dass in den mehr als 180 Kliniken in Niedersachsen Stationsapotheken eingerichtet werden. Außerdem sollen Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen regelmäßig in Konferenzen über den Einsatz von Medikamenten sowie über die Todesfälle in der Klinik beraten. Dadurch sollen sowohl der Missbrauch von Arzneimitteln als auch eine ungewöhnliche Häufung von Todesfällen schneller auffallen.

In Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst hatte Niels H. zwischen 2003 und 2005 nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft 37 Tötungsdelikte begangen. Verurteilt wurde er wegen zweifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs. Wie viele Leben H. tatsächlich beendet hat, wird wohl nie geklärt werden.

Missstände melden ohne Furcht vor Sanktionen

Dabei war Kollegen durchaus aufgefallen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und so gehört auch ein neues Meldesystem zu den wichtigen Punkten des Krankenhausgesetzes: Jedes Krankenhaus müsse die Möglichkeit für Mitarbeiter schaffen, anonym Missstände zu melden, sagte der Sprecher des Sozialministeriums, Uwe Hildebrandt. Die Klinikbeschäftigten sollen sich darauf verlassen können, dass ihnen aus einer solchen Mitteilung kein Nachteil entsteht.

Ministerin Cornelia Rundt (SPD) bezeichnete das neue Krankenhausgesetz als Meilenstein zur Stärkung der Patientensicherheit in Niedersachsen. Voraussichtlich im Herbst wird der Landtag das neue Gesetz beschließen.

Weitere Informationen mit Video Fall Niels H.: Klinik suspendiert Mitarbeiter Wegen eines Strafverfahrens hat die Klinik in Delmenhorst zwei Mitarbeiter suspendiert. Laut Anklage haben sie Morde durch den ehemaligen Krankenpfleger Niels H. nicht verhindert. (09.03.2017) mehr Die "Karriere" eines Serienmörders Der ehemalige Krankenpfleger Niels H. ist unter anderem wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Weitere 30 Morde hat er gestanden. Eine Chronologie. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.03.2017 | 12:00 Uhr