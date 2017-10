Stand: 08.10.2017 18:45 Uhr

Eine Milliarde Haushaltsüberschuss

Mit einem Haushaltsüberschuss von bis zu einer Milliarde Euro rechnet die niedersächsische Landesregierung für das laufende Jahr. Das hat Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) der "Braunschweiger Zeitung" mitgeteilt. Bislang war Schneider von einer schwarzen Null im Landeshaushalt ausgegangen.

700 Millionen Euro in den ersten neun Monaten

Bereits in den ersten neun Monaten des Jahres habe Niedersachsen ein Plus von rund 700 Millionen Euro erwirtschaftet, so die Zeitung unter Berufung auf das Finanzministerium in Hannover. Damit seien die Steuereinnahmen mit einem Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr jedoch etwas weniger stark gewachsen als in den übrigen Bundesländern. Dort läge das Plus durchschnittlich bei rund 6 Prozent. Wie der Überschuss verwendet wird, solle die künftige Landesregierung entscheiden, so Schneider. Niedersachsen wählt am 15. Oktober einen neuen Landtag.

Weitere Informationen Landtagswahl 2017: Niedersachsen wählt! Am 15. Oktober wird in Niedersachsen der neue Landtag gewählt. In knapp 90 Wahlkreisen entscheiden die gut sechs Millionen Wahlberechtigten, wer für sie ins Parlament zieht. mehr

