"Eckhart" weht übers Land: Angler stürzt in Weser

Tief "Eckhart" ist am Sonnabend durch Niedersachsen geweht. Auf der Weser in Höhe Hönisch-Hutbergen (Landkreis Verden) wurde der Wind einem Angler zum Verhängnis: Der Mann war mit einem Motorboot und einem kleinen Beiboot auf dem Fluss unterwegs. Als er am Vormittag an seinem Beiboot hantierte, stürzte er ins Wasser - vermutlich aufgrund einer unerwartet kräftigen Welle. Wegen der Strömung und des Windes kam der Mann nicht zurück aufs Boot, konnte sich aber ans Ufer retten. Rund eine Stunde benötigten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), um die beiden herrenlos auf der Weser treibenden Boote zu bergen.

"Eckhart" pustet Baum auf die Gleise

Auch im Nordosten des Landes zogen ein paar starke Böen durch. Auf der Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Büchen (Schleswig-Holstein) stürzte ein Baum auf die Gleise. Ein herannahender Zug konnte aber rechtzeitig stoppen, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Strecke vorübergehend gesperrt. In Bardowick (Landkreis Lüneburg) kippte ein Baugerüst um. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

