Stand: 20.11.2017 07:00 Uhr

Die Liebeserklärung auf dem Dachboden von Ines Burckhardt, NDR Info

Manchmal sind es die ganz kleinen Geschichten und Erlebnisse, an die man noch lange zurückdenkt. Was war für Sie, unsere Hörer, ganz persönlich die gute Nachricht des Jahres, das hatten wir sie gefragt. Viele haben uns ihre Geschichten erzählt, und sechs davon stellen wir Ihnen in dieser Woche vor, gemeinsam mit den vier Tageszeitungen "Hannoversche Allgemeine Zeitung", "Hamburger Abendblatt", "Kieler Nachrichten" und "Ostsee-Zeitung".

Eine davon ist ein Zufallsfund auf dem Dachboden, der eine innige Liebesgeschichte aus den 30er-Jahren offenbart. Johann Strauß aus Langenhagen hätte nie gedacht, dass seine schon vor Jahrzehnten gestorbenen Eltern ihm noch einmal eine solche Freude bereiten würden. Für ihn war das seine "gute Nachricht des Jahres".

Die Zugtreppe zum Dachboden seines Hauses in Langenhagen bei Hannover ist schon etwas wackelig, aber Johann Strauß ist schnell oben. Der 73-Jährige kommt regelmäßig hierher, um auf seinem Fahrradergometer zu trainieren. Vor einigen Monaten fiel sein Blick dabei auf einen alten Karton. "Da hab ich da auf meinem Fahrrad-Trainer gesessen und gedacht: Ach, guck mal, die Kartons von meiner Mutter." Er stieg ab und wollte ihn sich mal genauer ansehen.

"Als ich das in der Hand hatte, sind mir die Tränen gekommen"

Mehr als 20 Jahre sind seit dem Tod seiner Mutter vergangenen, auch der Vater ist schon lange verstorben. Die Kartons der Eltern hatte Strauß damals nur schnell auf dem Dachboden verstaut - als Berufstätiger und Vater von vier Kindern hatte er zu wenig Zeit, um sie sich genauer anzusehen. "Ich wusste nur ganz ungefähr, was da drin ist." Urkunden und alte Fotos, daran erinnerte er sich grob. "Aber als ich dann dieses Heftchen in der Hand hatte - da sind mir dann doch schon ein bisschen die Tränen gekommen."

Eine Liebeserklärung aus den 30er-Jahren

Zufallsfund rührt zu Tränen NDR Info - 20.11.2017 07:50 Uhr Autor/in: Burckhardt, Ines Kartons voller Erinnerungen auf dem Dachboden: Ein Zufallsfund rührte Johann Strauß aus Langenhagen zu Tränen. Eine Geschichte aus der Reihe "Meine gute Nachricht".







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das Heftchen, das Strauß gefunden hat, ist eine Liebeserklärung seines Vaters an seine Mutter - verfasst 1936, im Jahr ihres Kennenlernens. Darauf klebt ein Post-it mit der Erklärung seiner Mutter: "Euer Vati schickte mir dieses Heftchen, nachdem wir uns kennenlernten und schöne Stunden und Fahrten mit unserem Motorrad verlebten." Auf neun Seiten dichtete und zeichnete der damals 29-jährige Vater für seine Herta, die er zwei Jahre später heiraten sollte.

Für ihren Sohn war der Fund sehr emotional. Denn er weiß, dass der damalige Wunsch der Eltern in Erfüllung ging. "Ich hatte immer in Erinnerung, dass meine Eltern sich sehr lieb gehabt haben. Und das war so der Beweis, dass das von Anfang an so war", sagt Strauß.

Die Familie kennt die Geschichte jetzt auch

Mittlerweile hat Strauß vier Töchter und sieben Enkel. Ihnen hat er immer weitergegeben, wie wichtig ein liebevoller Umgang miteinander ist. Die ganze Familie hat das Heftchen inzwischen gelesen. "Ich habe das Heftchen eingescannt und meinen Töchtern geschickt. Die waren auch überwältigt."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 20.11.2017 | 07:00 Uhr