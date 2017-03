Stand: 07.03.2017 19:40 Uhr

CDU will keine Schleier in öffentlichen Gebäuden

Das Tragen von Burkas, Niqabs und anderen Gesichtsschleiern soll nach dem Willen der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion künftig in allen öffentlichen Gebäuden verboten sein. Die CDU stellte am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf dazu vor. Zur Begründung sagte Fraktionschef Björn Thümler, die vollständige Verhüllung stehe "im krassen Gegensatz zu unserer Kommunikationskultur in einer offenen demokratischen Gesellschaft". Die Verschleierung verhindere den Blickkontakt. Zudem blieben Mimik und Gestik verborgen. Außerdem sei die Verschleierung ein Zeichen der Unterdrückung von Frauen, so Thümler.

Gesetzentwurf zur Verschleierung Niedersachsen 18.00 Uhr - 07.03.2017 18:00 Uhr Autor/in: Christoph Hamann Seit Monaten schwelt der Streit um eine Schülerin aus Belm (Landkreis Onsabrück), die mit Niqab zur Schule geht. Jetzt hat die CDU einen Gesetzentwurf zum Thema vorgestellt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Geldbußen bis zu 1.500 Euro vorgesehen

Das Verschleierungsverbot soll nach Vorstellung der CDU in allen öffentlichen Gebäuden gelten, also in Gerichten, Rathäusern, Schulen, Hochschulen, Sporthallen, Museen und Theatern. Bei Verstößen sollen Geldbußen bis zu 150 Euro fällig werden, im Wiederholungsfall bis zu 1.500 Euro. Ausgenommen werden sollen Wohnräume, Einrichtungen privater Träger, Sport- und Kulturveranstaltungen und Krankenhäuser. "Wir möchten nicht, dass jemand wegen Vollverschleierung an der Tür eines Krankenhauses abgewiesen wird", sagte Thümler. Ein klares Verbot helfe, eine Situation wie in Belm zu vermeiden. Dort erscheint eine Schülerin seit mehr als zwei Jahren mit Niqab im Unterricht, die Schule toleriert das.

SPD und Grüne finden Entwurf populistisch

Für die SPD-Fraktion bemängelte der innenpolitische Sprecher Ulrich Watermann, einige der Forderungen seien heute schon gesetzlich geregelt, andere seien verfassungsrechtlich nicht umsetzbar und populistisch. Auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Belit Onay kritisierte den Gesetzentwurf. Es gebe in Niedersachsen nur Einzelfälle von vollverschleierten Frauen. An diesen Einzelfällen wolle die CDU nun Exempel statuieren und scharfe Verbote in Gesetzesform gießen.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 Uhr | 07.03.2017 | 18:00 Uhr