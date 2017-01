Stand: 25.01.2017 11:28 Uhr

Bundesweite Razzia gegen rechte Szene

Mit Razzien ist die Bundesanwaltschaft heute bundesweit gegen Rechte vorgegangen. Eine rechtsextreme Gruppe soll Attentate auf Juden, Asylbewerber und Polizisten in Deutschland geplant haben. Kopf dieser Vereinigung soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein sogenannter Reichsbürger aus Schwetzingen bei Heidelberg (Baden-Württemberg) sein. Die Polizei durchsuchte in mehreren Bundesländern insgesamt zwölf Wohnungen und andere Objekte. Auch in Niedersachsen kam es zu Durchsuchungen. Wo genau, wollte das Landeskriminalamt (LKA) wegen noch andauernder Durchsuchungen nicht mitteilen.

Vorwurf: Bildung einer terroristischen Vereinigung

Der beschuldigte Rechtsextremist soll eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die sich Waffen und Munition beschafft haben soll. Erkenntnisse zu konkreten Anschlagsplanungen gebe es jedoch nicht, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Insgesamt ermittelt sie gegen sieben Beschuldigte. Einer soll die Gruppe durch "Beschaffungshandlungen" unterstützt haben. Die Verdächtigen sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft vor allem über soziale Medien in Kontakt gestanden haben.

Angriffsplanungen seit Frühjahr 2016

Insgesamt etwa 200 Polizisten aus Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt waren an den Razzien beteiligt. Ziel war es, "weitere Beweismittel für das tatsächliche Bestehen einer Vereinigungsstruktur sowie zu den angeblich geplanten Straftaten und zu etwaigen Tatmitteln zu gewinnen", so die Bundesanwaltschaft. Die Verdächtigen sollen seit Frühjahr 2016 die Angriffe geplant haben.

Knapp 500 "Reichsbürger" in Niedersachsen

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. In Niedersachsen rechnet das Innenministerium knapp 500 Menschen den "Reichsbürgern" zu.

