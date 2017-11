Stand: 12.11.2017 18:25 Uhr

Brutaler Trend: Gewalt gegen Obdachlose steigt

In der vergangenen Woche hat der Tod von zwei polnischen Obdachlosen in Niedersachsen für Entsetzen gesorgt: Eine 51-jährige Frau starb in Delmenhorst, nachdem sie schwer misshandelt worden war. Am Messebahnhof Hannover-Laatzen entdeckten Passanten die Leiche eines 43-jährigen Obdachlosen. Hier ist die Todesursache noch unklar. Was auf den ersten Blick nach tragischen Einzelfällen aussieht, könnte das Ergebnis einer bedenklichen Entwicklung sein. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover ist die Zahl der Gewaltdelikte gegen Obdachlose in den vergangenen drei Jahren stark angestiegen - oft handelt es sich dabei um Körperverletzungen, Vergewaltigungen und Raubüberfälle. Im NDR Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen" ist heute Norbert Henschel, Leiter der Zentralen Wohnungslosenhilfe, zu Gast und gibt Einblicke in das Problem.

Gewalt gegen Obdachlose nimmt zu Hallo Niedersachsen - 12.11.2017 19:30 Uhr Autor/in: Nadja Babalola In Niedersachsen verzeichnet das Landeskriminalamt einen Anstieg der Gewalt gegen Obdachlose. Seit 2014 haben sich die Fälle mehr als verdoppelt. Die Ermittler suchen nach Erklärungen.







LKA sucht nach Erklärung

"Im Moment haben wir für die besorgniserregende Zunahme der Gewalttaten noch keine Erklärung, die sich aufdrängt", sagte LKA-Sprecher Hans Retter dem NDR Fernsehen. "Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit der größer werdenden Zahl an osteuropäischen Obdachlosen. Aber das können wir derzeit noch nicht mit Zahlen belegen." Eindeutig belegbar ist dagegen der Anstieg der Gewalttaten mit obdachlosen Opfern. Von 38 Fällen im Jahr 2014 stieg die Zahl über 45 (2015) auf 84 im vergangenen Jahr. Die Dunkelziffer dürfte sogar deutlich höher sein.

Mehr Obdachlose - mehr Gewalt?

Insgesamt scheint der Überlebenskampf auf den Straßen immer schwieriger zu werden. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) stieg die Zahl der Obdachlosen in Niedersachsen in den vergangenen 15 Jahren jährlich um etwa zehn Prozent - derzeit sind es rund 3.000 Menschen. Besonders brisant ist die Lage unter den Obdachlosen demnach für EU-Ausländer. Erst nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland haben sie ein Anrecht auf ärztliche Behandlung und Arbeitslosengeld II. Dennoch gibt es trotz der jüngsten Todesfälle auch einen leichten Hoffnungsschimmer. Laut LKA ist die Zahl der Gewaltdelikte im laufenden Jahr tendenziell leicht rückläufig. Die wirklich harten Monaten für die Obdachlosen beginnen allerdings auch gerade erst.

